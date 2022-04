Andrea Bonomo, fidanzato di Giusy Ferreri/ Un amore duraturo che precede la fama

Andrea Bonomo, la carriera e la storia d’amore con Giusy Ferreri

Da anni Andrea Bonomo è il fidanzato della cantante Giusy Ferreri e il padre di sua figlia. Classe 1979, è un geometra originario di Abbiategrasso, in Lombardia, ben lontano dal mondo dello spettacolo eppure sempre vicino a questo, per via dell’amore che lo lega a Giusy. Lei lo descrive come un uomo semplice, ironico, intelligente, sicuro di se e con una grande personalità. Il loro è un amore puro e solido, non ci sono mai stati intoppi di alcun tipo nella loro relazione e forse è anche merito del loro percorso di coppia, che ha avuto inizio prima ancora che Giusy diventasse una cantante affermata.

I due infatti si conoscono nel 2008, due settimane prima che la cantante si presentasse a X Factor. Da quel momento i due non si sono più separati, hanno instaurato un forte legame che va oltre le differenze caratteriali e professionali e nel 2017 sono diventati genitori di una bellissima bambina, Beatrice. I social di Andrea sono privati e questo la dice lunga sulla sua riservatezza, nonostante ciò sul suo profilo di Facebook possiamo ammirare un’immagine di copertina che ritrae la fidanzata Giusy sul palco scenico insieme alla figlia.

La relazione tra Adrea Bonomo e la cantante Giusy Ferreri dura da tanti anni e non ha mai avuto alcuna crepa o titubanza. Questo non si deve solo al sentimento che li lega ma anche ad altri fattori, a spiegarli è proprio la cantante. “Sono sempre fidanzatissima col mio Andrea, ormai stiamo insieme da anni. Non conosciamo crisi perché siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro. Anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce”; sono le parole che Giusy aveva dichiarato al settimanale Oggi in merito al fidanzato Andrea, che dall’ultimo post di San Valentino postato su Instagram proprio da lei, sembra avere anche un’altra cosa in comune alla cantante: entrambi amano la vita.

Indubbiamente, al di la dei fattori caratteriali, ciò che più li lega attualmente è soprattutto l’amore per la figlia Beatrice. Anche la scelta del nome della bimba era stata di comune accordo e la stessa Giusy aveva raccontato che quel nome era stato scelto perché esprimeva gioia e beatitudine. Tirando le somme, i due formano una coppia solida, serena, molto innamorata e anche armonica. Lui in ogni caso, pur essendo lontano dal mondo dello spettacolo, sostiene sempre la compagna ed è molto felice dei suoi successi.











