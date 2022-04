Andrea Bonomo, il compagno di Giusy Ferreri e malattia/ “Mai una crisi”

Trovare una coppia legata da anni e che non sembra risentire del tempo che passa è ormai sempre più raro, anzi sono numerosi i casi di persone che non sembrano essere disposti a grandi sacrifici (indispensabili affinché un rapporto possa durare) ma che finiscano per lasciarsi al primo problema. Nonostante questo, le eccezioni non mancano, alcune delle quali coinvolgono anche i personaggi famosi: è il caso, ad esempio di Giusy Ferreri, felice al fianco di Andrea Bonomo, che ha conosciuto quando era solo una ragazza.

L’uomo è al suo fianco sin da quando non aveva ottenuto la popolarità, arrivata grazie alla partecipazione a “X Factor” nel 2005, dove ha raggiunto un ottimo secondo posto grazie al brano “Non ti scordar mai di me”, che è ancora oggi uno dei più apprezzati tra quelli che compongono il suo repertorio.

Giusy Ferreri e l’amore con Andrea Bonomo: insieme anche nelle difficoltà

L’amore trs Giusy e Andrea resiste ormai dal 2008 e non sembra avere vissuto alti e bassi, come lei stessa ha sottolineato con orgoglio: “Siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro. Anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce. Mai avuta una crisi“ – ha detto lei in un’intervista. L’uomo è infatti un geometra e non ama comparire davanti alle telecamere. Nel 2017 a coronare il loro amore è poi arrivata la piccola Beatrice.

Avere un compagno che la ama al proprio fianco è stato importante per la cantante anche quando si è trovata ad affrontare gravi problemi di salute: lei è infatti affetta sindrome di Wolff-Parkinson-White, una malattia cardiaca congenita dalla quale è guarita in seguito alle operazioni. A questa si è aggiunta più recentemente la necessità di sottoporsi a un intervento alle corde vocali, che l’aveva costretta a smettere di lavorare per circa due anni.

