Andrea Bosca, chi è e carriera dell’attore: il successo nelle fiction tv

Oggi pomeriggio, venerdì 7 marzo 2025, va in onda su Rai 1 l’ultimo appuntamento settimanale con La volta buona prima della consueta pausa del weekend. Anche Andrea Bosca rientra nel parterre di ospiti della nuova puntata condotta da Caterina Balivo, e coglierà l’occasione per ripercorrere la sua carriera che lo vede attualmente tra i protagonisti della nuova fiction Belcanto. Nato nel 1980 a Canelli, in provincia di Asti, sin da adolescente si è avvicinato al mondo della recitazione diplomandosi nel 2003 a Torino, presso la scuola del Teatro Stabile.

Chi è Dacia Maraini, scrittrice e poetessa/ Dal campo di concentramento in Giappone alla lunga carriera

Oltre a diversi spettacoli teatrali, il primo grande successo è arrivato in televisione nel 2004 nella miniserie Don Bosco, cui fanno seguito altri importanti ruoli in fiction quali Raccontami, Zodiaco e Pane e libertà al fianco di Pierfrancesco Favino. Tra gli impegni sul piccolo schermo troviamo anche La dama velata e La porta rossa; inoltre, nel 2024 recita al fianco di Ambra Angiolini in Sempre al tuo fianco, mentre in questo periodo lo vediamo su Rai 1 nel ruolo di Giacomo Lotti in Belcanto con Vittoria Puccini.

Stefania Nobile e il caso della Gintoneria/ L'avvocato: “Sua posizione meno grave fra i 3 arrestati”

Andrea Bosca al cinema: da Si può fare a Romanzo radicale

Oltre alla carriera televisiva, Andrea Bosca è stato anche molto spesso impegnato sui vari set cinematografici. Il debutto sul grande schermo è arrivato nel 2008, anno in cui recita nel film di Luca Lucini Amore, bugie & calcetto; successivamente ottiene altri importanti ruoli in Si può fare di Giulio Manfredonia e in Noi credevamo di Mario Martone, che tra l’altro è valso al cast il Nastro d’Argento dell’anno nel 2011.

Sono anni importanti per la definitiva consacrazione cinematografica di Andrea Bosca, che nel 2012 viene diretto da Matteo Rovere in Gli sfiorati e da Ferzan Özpetek in Magnifica presenza. Nel 2014 recita in Pasolini di Abel Ferrara mentre più di recente, nel 2022, ha recitato nel film di Mimmo Calopresti Romanzo Radicale, ispirato alla storia, alla vita e alle battaglie di Marco Pannella e in cui l’attore ha vestito proprio i panni del protagonista.

Noemi a Le Iene: "Ho sofferto di derealizzazione". Cos'è il sintomo e la cura/ Come la cantante è guarita