Andrea Bosca, chi è il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini/ Pizzicati in compagnia…

Ambra Angiolini e Andrea Bosca, è nata una coppia: lo scoop di Chi

Ambra Angiolini ritrova il sorriso, dopo anni tormentati all’insegna di una cocente delusione d’amore. La cantante e showgirl ha faticato parecchio a digerire la rottura con Massimiliano Allegri, arrivata così improvvisa e così dirompente, e si è ritrovata a raccogliere i cocci di un amore che sperava potesse durare. Ora, però, è per lei arrivato il momento di tornare a sorridere ed innamorarsi. Il settimanale Chi, in particolare, ha pubblicato alcuni scatti che la vedono in dolce compagnia del collega Andrea Bosca.

I due, secondo quanto riportato dalla rivista, si sarebbero conosciuti la scorsa estate sul set della fiction Protezione civile. Una conoscenza che di mese in mese si è fatta sempre più approfondita, sino agli ultimi scatti rubati che li vedono sorridenti ed affiatati, come il bacio in bocca che si sono scambiati. La coppia si è ritrovata a fare colazione in un bar vicino a casa di Ambra e, assieme a loro, c’è anche Jolanda, la figlia della cantante e di Francesco Renga. In attesa della colazione, come riporta il settimanale, l’attore si è alzato e, con fare galante, ha consegnato a mamma e figlia due mazzi di mimose. Poi Jolanda è andata a scuola, mentre Bosca ha accompagnato Ambra in macchina a lavoro, in radio.

Chi è Andrea Bosca e come ha conosciuto Ambra Angiolini

Andrea Bosca è dunque colui che ha conquistato il cuore di Ambra Angiolini, e con la quale sta vivendo una affiatata storia d’amore. Al momento le loro vite sarebbero separate: lei vive a Milano, lui a Roma e in questo periodo sono entrambi impegnati a teatro. Ma conosciamo meglio chi è l’attore che ha fatto breccia nel cuore della cantante. Secondo le informazioni riportate da Chi, è cresciuto a Canelli, in provincia di Asti, e ha aiutato per anni il padre pasticciere nel negozio di famiglia. In passato, inoltre, è stato legato all’attrice Valeria Bilello.

Per quanto riguarda il fronte professionale, la carriera di Andrea si divide tra cinema, televisione e teatro. Sul grande schermo ha recitato in film come Amore, bugie e calcetto, Si può fare, Noi credevamo, Magnifica presenza, Pasolini, Romanzo radicale, mentre in tv ha recitato in Don Bosco, Raccontami, Romeo e Giulietta, I Medici, La porta rossa, Made in Italy, Màkari. Galeotto per la coppia sarebbe stato il set di Protezione civile, ambientato la scorsa estate a Stromboli e protagonista dello spaventoso incendio che ha provocato gravi danni all’ambiente.











