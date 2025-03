Andrea Bosca e la vita privata dell’attore: l’ex fidanzata Valeria Bilello

Andrea Bosca lo vediamo in queste settimane protagonista nella nuova fiction di Rai 1 Belcanto, al fianco di Vittoria Puccini, nei panni di Giacomo Lotti. Il celebre attore, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo a La volta buona, vanta una ricca carriera televisiva e cinematografica; tuttavia, di pari passo alla popolarità acquisita nel corso degli anni, viaggia una vita privata tendenzialmente silenziosa, riservata e che ha sempre preferito tutelare al massimo.

L’attore è infatti sempre stato piuttosto riservato e, a dispetto della sua indubbia notorietà, ha sempre cercato di rimanere lontano dai riflettori della cronaca rosa, per quanto possibile. Riguardo il suo vissuto amoroso, sappiamo che in passato è stato sentimentalmente legato a Valeria Bilello, attrice di origini siciliane, tuttavia la loro relazione non è durata ed è culminata con la rottura.

Andrea Bosca e Ambra Angiolini, dai primi gossip ad oggi: stanno ancora insieme?

A far decisamente parlare di sé, però, è stata sicuramente la recente relazione con Ambra Angiolini, che ha catapultato Andrea Bosca sotto i riflettori del gossip. Le prime indiscrezioni sulla coppia sono emerse circa due anni fa, quando uno scoop di Chi pubblicò alcuni scatti in cui i due colleghi si mostravano felici e affiatati. Tutto dunque ha lasciato sin da subito pensare ad una papabile storia d’amore, e galeotto sarebbe stato il set della fiction Sempre al tuo fianco, andata in onda su Rai 1 lo scorso anno e che li ha visti recitare assieme.

Tuttavia, circa un anno fa, sono emersi alcuni indizi che hanno lasciato ipotizzare una rottura della coppia; dalla mancanza di foto con Andrea nel profilo Instagram dell’attrice, all’assenza di interazioni social. Da quel momento in poi, però, il gossip su di loro si è spento; i diretti interessati non hanno né confermato né smentito la presunta rottura, dunque al momento non è chiaro se siano ancora fidanzati.