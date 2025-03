Domina la scena nel mondo della recitazione; oggi primeggia nella nuova serie tv – Belcanto – ennesimo successo targato Rai Uno. Stiamo parlando di Andrea Bosca, ospite oggi a La Volta Buona; Caterina Balivo parte subito da una curiosità che mette in evidenza il talento diversificato dell’attore che si è di recente cimentato anche nella realizzazione di un libro di poesie. La conduttrice approfitta di tale aspetto artistico per incalzare Andrea Bosca a proposito della sua vita sentimentale: “C’è una poesia dedicata a qualche donna?”.

Andrea Bosca non si sottrae alla curiosità di Caterina Balivo ma, in maniera sibillina e generica, non chiarisce del tutto il suo attuale stato sentimentale e l’identità di una possibile attuale fidanzata. “Certo che c’è una poesia per una donna, hai presente quando hai il primo incontro? Ecco, porti sempre con te le esperienze che hai vissuto in passato, anche quelle finite perchè resta il bene… E allora decidi di rimetterti in gioco; se ora lo sto facendo? Sì!”.

Andrea Bosca a La Volta Buona: “Per una mia ex fidanzata…”

Stando alle parole di Andrea Bosca, per quanto abbia sempre mantenuto un alto grado di riservatezza a proposito della sua vita sentimentale, pare proprio che nel suo cuore ci sia attualmente una fidanzata o comunque una conoscenza. Caterina Balivo, imperterrita, ha tentato anche in una seconda occasione di estrapolare qualcosa in più sulla vita sentimentale dell’attore ma purtroppo il tentativo è risultato vano. Andrea Bosca ha raccontato di un particolare gesto d’amore per una sua ex fidanzata: “Una volta ho affittato un piccolo cinema proprio qui a Roma e insieme abbiamo visto il suo film preferito”. A tal proposito la conduttrice de La Volta Buona lo incalza ancora: “Ma parliamo della fidanzata attuale?”, e l’attore ha dunque chiarito: “No, una mia ex fidanzata, ma il bene rimane…”.