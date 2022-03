Andrea Boscherini, chi è il concorrente Pechino Express 2022/ Lo scienziato “Uomo dei boschi”

Chi è Andrea Boscherini?

Tra le coppie più interessanti di Pechino Express 2022 ci sono “Gli scienziati“, Barbascura X e Andrea Boscherini. Quest’ultimo chi è? Nato a Banco di Romagna il 28 dicembre del 1987, sin da piccolo si appassiona alla natura, essendo cresciuto nelle Foreste Casentinesi. Laureato in Scienze e Gestione della Natura all’Università di Bologna, collabora con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Tra l’altro è curatore del Museo di Ecologia di Cesena e partecipa al progetto europeo Life Wolfnet. In tv, invece, collabora per cinque anni alla trasmissione di Rai Tre Geo, ma è anche sul web. Nel canale Youtube, che porta il suo nome, lo si rivede parlare di natura, fauna e scienza. Un grandissimo successo per lui, che è ad oggi uno dei naturalisti e divulgatori scientifici più apprezzati nel nostro Paese. “Ho fatto del mio nome il mio lavoro visto che, come dico sempre scherzando, Andrea Boscherini significa letteralmente ‘uomo dei boschi‘”, ha dichiarato in un’intervista a Ilbosone.com.

Andrea Boscherini, nuovo concorrente di Pechino Express 2022

Barbascura X ed Andrea Boscherini si sono conosciuti circa un anno fa per questioni lavorative, ed insieme hanno affrontato diverse avventure, perlopiù immersi nella natura, per effettuare i loro studi. Quest’anno, sono due dei concorrenti ufficiali di Pechino Express, il reality itinerante che dalla Rai è passato a Sky. I colleghi partecipano in coppia, come “Gli Scienziati”. Lo show, ancora condotto da Costantino della Gherardesca, si potrà seguire anche in streaming su Now. Il viaggio stavolta sarà sulla ‘Rotta dei Sultani‘: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. In gara ci sono dieci coppie che partiranno dalla Cappadocia e attraverseranno Istanbul, la ‘Sublime porta’, per poi raggiungere la folgorante Samarcanda lungo la Via della Seta. Scopriranno i tesori nascosti della misteriosa Petra fino ad arrivare alla futuristica Dubai, vero simbolo di congiunzione tra il nostro mondo e quello dei Sultani.



