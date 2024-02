Andrea Bossi ucciso a Cairate, prime risposte dall’autopsia sul 26enne/ L’assassino è ancora a piede libero

L’assassino di Andrea Bossi, il 26enne ucciso in casa a Cairate (Varese) il 26 gennaio scorso, è ancora a piede libero. Il mistero che avvolge il caso non è risolto e sono tante le ombre che si insinuano nella geometria del delitto. Il giovane sarebbe stato colpito con una sola coltellata rivelatasi fatale, secondo quanto trapela dai primi risultati dell’autopsia, e il killer potrebbe essere persona a lui nota. Questa ipotesi ha preso corpo dopo l’accertamento dell’assenza di segni di effrazione nell’appartamento di via Mascheroni in cui si è consumato l’omicidio, ma potrebbe pure trattarsi di una rapina finita nel sangue.

C’è anche il giallo del movente: chi ha ucciso Andrea Bossi ha agito davvero in tale contesto? Si tratta di un nodo centrale da sciogliere, dato che dall’appartamento della vittima mancherebbero gioielli in oro finora non ritrovati. Non si esclude però che questo possa essere lineamento di un eventuale depistaggio, una messinscena per far credere che il 26enne sia stato assassinato durante un furto nell’abitazione.

Andrea Bossi ucciso a Cairate, un nuovo testimone: “Ho visto delle luci…”

Alcuni vicini di casa della vittima hanno riferito di aver sentito il cane di Andrea Bossi abbaiare, intorno alle 4 del mattino, ma non avrebbero udito alcuna richiesta di aiuto né urla. Soltanto un tonfo, poi il silenzio. A Ore 14, una residente del palazzo ha raccontato di aver sentito due uomini parlare prima del rumore sordo simile alla caduta in corpo. Insospettita, avrebbe bussato alla porta del ragazzo, ma senza ottenere risposta: “Si sentiva solo il cane che piangeva. Qualcuno poi ha aperto i bidoni della spazzatura fuori casa“.

Ci sarebbe un altro testimone nel caso di Andrea Bossi, un uomo che vive in quella zona e che, a Pomeriggio Cinque, ha descritto una scena che potrebbe essere compatibile con la fuga del killer: “Ero a casa, stavo fumando sul balcone, era tardi ed era buio. Sono stato incuriosito perché ho visto due lucine piccolissime, una luce come se fosse un accendino prima degli alberi l’ho vista, sono rimasto per due tre minuti. Era freddo fuori, ho finito di fumare. Alcune persone vengono anche con i cani alle volte la sera, non così tardi, però“.











