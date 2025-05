MORTO L’IMPRENDITORE EDILE ANDREA BULGARELLA

Noto imprenditore edile, ma attivo non solo nel mondo delle costruzioni, bensì anche in quello del calcio, Andrea Bulgarella è morto, lasciando un vuoto grande quanto la sua impronta in diverse realtà italiane. Da tempo combatteva una grave malattia, nonostante la quale era rimasto alla guida delle sue società.

Originario di Valderice, in provincia di Trapani, ha avuto una presenza significativa anche in Toscana, dove ha realizzato molti progetti edilizi. Con il suo gruppo si è occupato di restauri di immobili storici, costruzioni di pregio e strutture turistiche come alberghi e resort. Tra i progetti più noti di Andrea Bulgarella ci sono il Tower Plaza Hotel, il complesso Frati Bigi e il Centro direzionale di via Matteucci, ma vanno menzionate anche le sue torri, quelle di Parco Europa.

LA CARRIERA, IL LIBRO DENUNCIA E LA PASSIONE PER LO SPORT

Andrea Bulgarella ha avuto una carriera di rilievo a livello nazionale come costruttore edile: è stato protagonista di questo settore dagli anni ’80 in poi, distinguendosi per la sua grande espansione immobiliare. Ambizioso e discusso, è stato un imprenditore che ha saputo superare anche alcune controversie giudiziarie: nel 2015 la DDA di Firenze lo indagò per riciclaggio di denaro, inchiesta che però venne archiviata nel 2018.

Una vicenda che Andrea Bulgarella ha raccontato in un libro autobiografico di denuncia, La partita truccata, scritto con Giacomo Di Girolamo, in cui ha fornito la sua versione dei fatti e lanciato accuse al sistema bancario. Ha inoltre pubblicato due testi in cui ha parlato di malagiustizia, in riferimento a vicende dalle quali è sempre uscito con un proscioglimento.

Nel 2022 il suo caso finì a Le Iene: l’inviato Gaetano Pecoraro ricostruì la vicenda dell’imprenditore alberghiero accusato ingiustamente. Nonostante l’archiviazione delle accuse, per le quali non si arrivò neppure a un processo, il sistema informatico delle banche continuava a segnalarlo, quindi l’inviato arrivò a rivolgersi all’allora presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario Carla Ruocco.

Lo ricorda con affetto anche il mondo dello sport. E’ stato presidente della Lucchese, che ha lasciato pochi mesi fa. Prima ancora, era stato presidente del Trapani, che con lui sfiorò la Serie B dopo aver preso il club siciliano dalla Serie D; poi, per pochi mesi, ha rivestito la carica di socio di maggioranza del Pisa, che, dopo aver appreso la notizia della morte, ha pubblicato un comunicato di cordoglio.

Una vittima della malagiustizia che non si è mai arreso ma ha sempre lottato, certo della sua innocenza: ha provato a portare l’ideale e la passione anche in mondi aridi e cinici come quello della finanza e dell’economia.

Una persona unica, di classe, un signore che riceverà solo ora il giusto tributo che merita. Lo ricordiamo come un moderno Don Chisciotte che ha provato a insegnarci che si può fare impresa, guardando certo ai propri interesse, ma soprattutto contribuendo alla costruzione del bene comune.