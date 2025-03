Chi sono gli ex mariti di Barbara De Rossi? Oggi, la donna è sposata con Simone Fraschini, imprenditore toscano. In passato, però, la sua vita sentimentale è stata tutt’altro che tranquilla: due sono stati gli amori che sono entrati nel suo cuore, Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic. Andiamo subito a scoprire chi sono e come mai la loro relazione è finita. Siamo nel 1998 e Barbara De Rossi si sposa con Busiri Vici, operatore meccanico. Il loro è un matrimonio lampo, finito bruscamente dopo soli due anni.

“Ho scoperto che era infedele e non ho retto“, ha fatto sapere la donna dopo aver scoperto un tradimento nel 1990. A Storie di donne al bivio aveva raccontato che Andrea Busiri Vici l’aveva tradita con una donna appartenente al mondo dello spettacolo, anche se non ha mai voluto rivelare di chi si tratta. Barbara De Rossi ha ammesso di non essere mai riuscita a perdonarlo, con tanto di pentimento sul matrimonio: “Io non ho mai tradito. Se potessi tornare indietro, non mi risposerei con Andrea”.

Barbara De Rossi sull’ex marito Branko Tesanovic: “L’ho lasciato perchè eravamo come fratelli“

Barbara De Rossi non si arrende, e nel 1995 sposa Branko Tesanovic, celebre attore dal quale nasce la figlia Martina. Con lui il matrimonio dura dieci anni, poi la separazione per cause ben precise: l’attrice ha dichiarato dopo tanto tempo che con Branko è finita per l’attrazione sessuale che nell’ultimo periodo non c’era più. I due erano diventati come fratelli, motivo per il quale hanno deciso di dividere per sempre le loro strade: “L’aspetto sessuale si era esaurito, non so perché. È una molla che per me deve esserci sempre”. Nonostante l’epilogo, Barbara De Rossi non ha mai rinnegato il loro matrimonio al contrario di quanto era successo con il primo marito.