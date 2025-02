Andrea Busiri Vici, ex marito di Barbara De Rossi: la rottura per un tradimento di lui

Barbara De Rossi è oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo su Rai 1, nella nuova puntata de La volta buona; si riaccendono dunque i riflettori sulla popolare attrice, indubbiamente sulla sua carriera ma anche sulla sua vita privata. Nel corso della sua vita ha infatti vissuto diversi amori, più o meno travolgenti: ora è felicemente sposata con l’imprenditore Simone Fratini, ma in passato ha celebrato altri due matrimoni con i suoi ex mariti Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic.

Chi è Barbara De Rossi: "La depressione è un vuoto che assorbe la vita"/ "Vivevo immersa in una bolla…"

Andrea Busiri Vici, il primo ex marito di Barbara De Rossi, è un operatore di macchina di professione: la coppia è convolata a nozze nel 1988 per poi divorziare appena due anni dopo, nel 1990. Come rivelato dall’attrice in un’intervista a Monica Setta a Storie di donne al bivio, la causa fu un tradimento di lui: “Ho scoperto che era infedele e non ho retto, mi aveva tradito con una persona del mondo dello spettacolo. Non posso dire chi era, dico soltanto che era un’attrice ma non quelle di cui si è fatto il nome nel tempo”.

Simone Fratini, chi è il marito di Barbara De Rossi/ "Il matrimonio è stato il coronamento di un amore"

Da Andrea Busiri Vici a Branko Tesanovic, chi sono gli ex mariti di Barbara De Rossi

Archiviato il primo matrimonio, Barbara De Rossi si è sentimentalmente legata al ballerino e coreografo di origini serbe Branko Tesanovic: il 1995 è per loro un anno doppiamente speciale, non solo perché celebrano la loro storia d’amore con il matrimonio, ma anche perché allargano la famiglia con la nascita della figlia Martina. Fu per lei un amore davvero importante e che non ha mai rinnegato, anche perché le ha donato la bellezza della maternità.

Tuttavia il loro amore si interruppe nel 2010, anno in cui la stessa Barbara De Rossi annunciò l’intenzione della coppia di separarsi. La causa, in questo caso, fu il graduale spegnimento dell’intesa sessuale e di coppia, come raccontato dall’attrice nel corso della medesima intervista a Monica Setta: “È stato un amore importante, che si è concluso perché siamo diventati come fratelli. L’aspetto sessuale si era esaurito, non so perché. È una molla che per me deve esserci sempre”.

Martina Tesanovic, chi è la figlia di Barbara De Rossi/ "Quando era piccola la portavo sul set e lei..."