Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic ex mariti Barbara De Rossi/ Matrimoni e divorzi

Andrea Busiri Vici è stato il primo marito di Barbara De Rossi. Il nome della famiglia Busiri Vici deriva dalla riunione della famiglia francese dei Beausire e di quella italiana dei Vici. Nella famiglia italo-francese si sono succeduti molti architetti: come Andrea Vici il “primo architetto della Fabbrica di San Pietro”, Clemente Busiri Vici e Saverio Busiri Vici, nato nel 1927. Andrea Busiri Vici e Barbara De Rossi si sono incontrati sul set di un film in Colombia, dove lui lavorava come operatore della macchina. I due si sono sposati il 9 gennaio 1988, ma hanno divorziato solo due anni dopo nel 1990. Parlando del matrimonio con Andrea Busiri Vici, Barbara De Rossi ha detto: “In tutto è durata quattro anni. Poi, l’ho dovuto lasciare: mi ha tradito con la mia migliore amica. Per un paio di mesi sono stata zitta, per vedere se potevo giustificare , cercare di comprendere. Ma il groppone era troppo grosso, non ci sono riuscita”, come riporta il sito Interviste Madyur.

Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic: ex mariti di Barbara De Rossi

Cinque anni dopo il divorzio da Andrea Busiri Vici, Barbara De Rossi ha sposato il ballerino e coreografo serbo Branko Tesanovic, dal quale ha avuto la figlia Martina, nata nello stesso anno il 10 ottobre 1995. “Mi rendo conto che fra dieci anni io avrò 50 anni, avrò la pancia e le rughe e Branko sarà uno splendido quarantenne e che può passare la ventenne statutaria che lo ammalia e me lo porta via, ma questo è un rischio che ogni donna innamorata mette in bilancio anche quelle con dieci anni meno del marito”, aveva detto l’attrice in una intervista rilasciata nel 2000 a proposito del divario di età fra lei e il marito. L’attrice e il coreografo sono stati insieme per 15 anni: il 26 aprile 2010 hanno annunciato la separazione per “incompatibilità di carattere e incomprensioni”. L’attrice non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la fine del suo matrimonio con Branko Tesanovic: “Ho sofferto moltissimo per il divorzio con Branko: meno male che ho avuto vicino alcune delle mie amiche storiche. Mi hanno sostenuto con il loro affetto”, ha raccontato a DiPiù Tv.



