Nel passato sentimentale di Barbara de Rossi ci sono almeno due nomi importanti: Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic, ovvero i suoi ex mariti. Il primo matrimonio, con Andrea, si è celebrato alla fine degli anni ottanta, ma si è esaurito in appena un paio di anni. A decretare la fine della loro relazione un tradimento che Barbara de Rossi avrebbe scoperto per caso. “Era coinvolta una persona del mondo dello spettacolo”, ha confessato a Storie di donne al Bivio.

Simone Fratini, chi è marito Barbara De Rossi/ Matrimonio segreto svelato dal ristoratore: "Ero una bestia.."

“Il mio ex marito mi aveva tradito con una persona di cui non posso fare il nome, dico solo che era un’attrice”, la precisazione di Barbara de Rossi. La showgirl non è mai riuscita a superare lo sgarro e a ripensarci reagirebbe allo stesso modo. “Ho un forte senso di fedeltà perché io non ho mai tradito. Se potessi tornare indietro, non mi risposerei con Andrea”, ha aggiunto.

Martina Tesanovic, chi è la figlia di Barbara De Rossi/ La showgirl: "Quando ha conosciuto mio marito..."

Barbara De Rossi, dopo la rottura con Andrea arrivò Branko: la storia finì perché…

Dopo la fine della sua storia con Andrea Busiri Vici, nella vita della De Rossi è arrivato Branko Tesanovic, un ballerino serbo Branko Tesanovic con cui la conduttrice è attrice è rimasta legata ben quindici anni. In questo caso, Barbara De Rossi non ha particolari pentimenti, anche perché con Branko ha messo al mondo l’amata figlia Martina.

Ma il problema è giunto nel corso degli anni, quando il loro rapporto si è modificato irrimediabilmente. Sempre nel salotto di Storie di donne al Bivio, la presentatrice ha ammesso che l’intesa sotto le lenzuola era completamente svanita. “La nostra relazione è finita perché dopo un po’ siamo diventati due fratelli. L’aspetto sessuale si era esaurito, non so perché. È una molla che per me deve esserci sempre”, la conclusione di Barbara.

Barbara De Rossi: “Mio marito Simone Fratini? Mi sorprende ogni giorno”/ Il matrimonio? Ero infuriata…”