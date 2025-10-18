Chi sono Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic, ex mariti di Barbara De Rossi: l'attrice ha avuto due matrimoni prima di sposare Simone Fratini

Barbara De Rossi ha avuto diversi amori prima di convolare a nozze con Simone Fratini. Gli ex mariti di Barbara De Rossi, Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic, hanno fatto parte della sua vita fino all’arrivo, appunto, di quello che è stato l’uomo che ha sposato nel 2023, con il quale ha convissuto a lungo prima di convolare a nozze. Tornando appunto agli ex mariti di Barbara De Rossi, l’attrice ha raccontato di aver molto sofferto in amore a causa di tradimenti e non solo.

A 28 anni, nel 1988, Barbara De Rossi è convolata a nozze per la prima volta con Andrea Busiri Vici. Un amore giovane per l’attrice, che si è interrotto però bruscamente a causa di un tradimento di lui. “Ho scoperto che era infedele: mi aveva tradito con una persona del mondo dello spettacolo” ha raccontato Barbara. Il loro matrimonio si è dunque interrotto dopo neppure due anni: i due, infatti, hanno divorziato nel 1990, senza mai tornare indietro.

Chi sono gli ex mariti di Barbara De Rossi: nel 1995 le nozze con il papà di Martina

Dopo il primo divorzio per via di un tradimento, Barbara De Rossi ha trovato nuovamente l’amore qualche anno dopo. Nel 1995 ha infatti sposato il ballerino e coreografo serbo Branko Tesanovic, con il quale poco dopo ha avuto una figlia, Martina, la sua unica figlia. Un matrimonio, il loro, durato 15 anni circa, terminato nel 2010. Non è chiaro il motivo che ha portato all’interruzione della storia tra l’attrice e il coreografo ma Barbara ha raccontato che la figlia, all’epoca ancora una bambina, non prese bene quel divorzio, così come non accettò a lungo l’arrivo nelle loro vite di Simone, il nuovo marito della mamma. La De Rossi, inoltre, non ha mai nascosto di aver dovuto fare i conti con diverse delusioni amorose nel corso della sua vita, fino a quando non ha conosciuto Simone, del quale si è innamorata perdutamente, per poi sposarlo nel 2023.