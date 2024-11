Andrea Busiri Vici, ex marito di Barbara De Rossi: un matrimonio durato due anni

Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic sono gli ex mariti di Barbara De Rossi, la quale stasera sarà ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio su Rai 2 dalle 23.30. L’attrice, che dallo scorso anno è felicemente sposata con l’imprenditore toscano Simone Fratini, ha vissuto una vita sentimentale piuttosto movimentata e segnata da diversi amori, a cominciare dai suoi primi due mariti. Inizialmente si è sposata nel 1988 con Andrea Busiri Vici, di professione operatore di macchina, ma il matrimonio è durato solo due anni ed è terminato nel 1990 per un tradimento.

Simone Fratini, chi è il marito di Barbara De Rossi/ Il ricordo del primo incontro: "L'ho conosciuto perché…"

“Ho scoperto che era infedele e non ho retto“, aveva ammesso l’attrice in un’intervista a Storie di donne al bivio. “Mi aveva tradito con una persona del mondo dello spettacolo. Non posso dire chi era, dico soltanto che era un’attrice ma non quelle di cui si è fatto il nome nel tempo”. Un tradimento che non è mai stato perdonato e un matrimonio che, se l’attrice potesse tornare indietro, non celebrerebbe: “L’ho lasciato immediatamente. Lui non è mai tornato indietro e neanche io, non perdono un tradimento. Ho una concezione antica dell’amore, ho un forte senso di fedeltà. Io non ho mai tradito. Se potessi tornare indietro, non mi risposerei con Andrea”.

Gilberto e Sofia, chi sono i genitori di Barbara De Rossi/ "I loro valori te li porti dietro tutta la vita"

Branko Tesanovic, ex marito di Barbara De Rossi: la nascita della figlia Martina e la separazione

Successivamente, cinque anni d’amore la delusione d’amore, Barbara De Rossi si è sposata con il ballerino serbo Branko Tesanovic: il matrimonio è stato celebrato nel 1995, lo stesso anno in cui nacque una figlia di nome Martina, ma arrivò poi la separazione nel 2010 con l’annuncio da parte dell’attrice.

Riguardo la rottura con il suo secondo ex marito, non ha mai rinnegato il loro matrimonio che ha portato alla nascita della loro figlia, ma la De Rossi, sempre nell’intervista a Storie di donne al bivio, ammise che l’attrazione sessuale e l’intesa di coppia erano svanite: “È stato un amore importante, che si è concluso perché siamo diventati come fratelli. L’aspetto sessuale si era esaurito, non so perché. È una molla che per me deve esserci sempre”.

Barbara De Rossi, chi è e carriera dell'attrice/ Dagli esordi al successo tra grande e piccolo schermo