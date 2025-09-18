Chi è Andrea Camerana, marito di Alexia e nipote erede di Giorgio Armani: il colpo di fulmine inaspettato durante il primo incontro...

Da oltre vent’anni il cuore di Alexia batte per il marito Andrea Camerana, nipote di Giorgio Armani

Forse non tutti sanno che dall’ormai lontano 2005, la cantante Alexia è felicemente sposata con Andrea Camerana, nipote ed erede di Giorgio Armani, nonché uomo d’affari e componente del Cda di Giorgio Armani. L’amore scoppiò per caso, come ricorda la stessa cantante in una bella intervista sul primo incontro. Fu un vero colpo di fulmine, come nelle favole più belle. “Quegli occhi gentili sono stati un bagliore per”, ha ricordato ancora innamorata Alexia. L’incontro avvenne dopo la sua vittoria a Sanremo nel 2003, durante una cena a cui il compagno dell’epoca decise di non partecipare.

Scaletta Suzuki Jukebox. La notte delle hit, oggi 18 settembre 2025/ Da Alexia a Fausto Leali: i cantanti

“Era elegantissimo, con questo sguardo sincero, profondo. Un colpo di fulmine”, conferma ancora la showgirl. Dal 2005 sono marito e moglie e dal 2007 sono genitori di Maria Vittoria, che ha preceduto l’arrivo di Margherita quattro anni dopo. “Siamo felici. Ci lavoriamo un giorno, perché l’amore è un lavoro, ma siamo felici”, le parole della cantante sul matrimonio con Andrea.

Gianna Nannini, chi è l'icona del rock / L'infanzia difficile e la scelta per difendere la figlia Penelope

Alexia e il primo incontro con il marito Andrea Camerana: “C’era una cosa importante che ci avrebbe unito”

Di lui non sappiamo moltissimo. Sbirciando in rete scopriamo però che è tre anni più giovane della moglie. Professionalmente parlando, Andrea Camerana è cresciuto nella famosa azienda di moda fondata da suo zio materno. Per quanto concerne la sfera privata, pare sia un uomo molto riservato e abbottonato. Tutto ciò che è risaputo, lo si deve alla moglie Alexia, la quale di tanto in tanto è ben felice di condividere col pubblico qualche retroscena del loro rapporto.

Elodie, una vita tra difficoltà e grandi successi / "La mia famiglia non era come quella del Mulino Bianco"

“Quando ci incontrammo lui aveva perso da poco il padre e questo dolore ci univa, era una cosa importante in comune…”, ha confidato la cantante riavvolgendo i nastri dei ricordi del suo rapporto con Andrea.