Chi è Andrea Camerana, il marito di Alexia: i due si sono conosciuti ad una cena. Lei all'epoca era fidanzata ma fu colpo di fulmine

Nel 2005 Alexia è convolata a nozze con Andrea Camerana, l’uomo del quale si era innamorata poco prima. Dopo il primo Sanremo, nel 2002, Alexia ha iniziato a collaborare con un brand storico italiano, Emporio Armani. Dopo aver cominciato questa collaborazione, durante una cena di presentazione, Alexia conobbe quello che sarebbe diventato suo marito. Il suo fidanzato di allora scelse di non accompagnarla a quell’evento: “Avevo questo ragazzo che si sedette vicino a me. Mi avevano detto che era il nipote di Giorgio Armani. Vedo questo ragazzo elegantissimo, bello, riccio, con uno sguardo sincero e profondo. C’è stata la scintilla”. Qualche mese dopo, Alexia e Andrea cominciarono a parlare, iniziando una relazione, complice anche la chiusura della storia di prima.

The Kolors, il grave lutto per Stash e l'estate in tour/ "A settembre arriveranno delle novità"

“Ci siamo ritrovati innamorati persi, ma persi davvero. Io sono più grande di lui, quindi abbiamo fatto tutto presto. Ci siamo sposati nel 2005, poi abbiamo fatto due bambine” ha raccontato Alexia a Verissimo. Da quella cena di Armani, i due hanno cominciato una vita insieme, fatta di un matrimonio e poi di due splendide figlie. Un amore, il loro, che va avanti da più di venti anni: “Insieme siamo felici. Ci lavoriamo tutti i giorni. L’amore è un lavoro ma noi siamo davvero felici” ha spiegato la cantante.

Chi è Onur, il fidanzato di Cristiano Malgioglio/ "Mi sposo e gli lascio la mia eredità"

Andrea Camerana, marito di Alexia: “Prima di lui…”

Una famiglia felice quella formata da Andrea Camerana, il marito di Alexia, e la cantante, che stanno insieme da più di venti anni. “Ho scoperto che avevo voglia di mettere su famiglia, prima di lui non mi era mai passato per la testa” ha raccontato ancora Alexia in una delle sue interviste, rivelando dunque di aver scoperto questo senso di maternità solamente dopo aver conosciuto Andrea. Con lui, Alexia è diventata mamma prima di Maria Vittoria, nel 2007, e dopo nel 2011 di Margherita, la bimba che ha completato la loro famiglia.