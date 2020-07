Andrea Camilleri, anniversario morte/ “Il finale del Commissario Montalbano…”

E’ trascorso un anno dalla morte di Andrea Camilleri, lo scrittore scomparso all’età di 93 anni lo scorso 17 luglio 2019 all’ospedale Santo Spirito di Roma dove si trovava ricoverato dal mese di giugno per via di un arresto cardiaco. Una morte che ha scosso tutto il mondo della cultura, ma anche dello spettacolo visto che Camilleri era ed è considerato il papà del Commissario Montalbano. Una carriera ricca di successi quella dello scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo che a chiunque gli domandava come mai all’età di 93 anni non si era ancora deciso ad andare in pensione diceva: “se potessi, vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio cunto passare tra il pubblico con la coppola in mano”. Del resto il maestro siciliano era nato per raccontare storie; storie di fantasie che hanno superato il confine nazionale conquistando il resto del mondo. Basti pensare che i suoi libri sono stati tradotti in 120 lingue arrivando a vendere la cifra record di 30 milioni di copie. Opere letterarie che hanno permesso all’arte di Camilleri di diventare un pò di tutti, visto che le sue storie hanno davvero conquistato tutti. In realtà Camilleri non era solo un cantastorie, ma durante la sua straordinaria carriera è stato anche direttore di produzione per la Rai, sceneggiatore e intellettuale.

Andrea Camilleri e Montalbano: spoiler sul finale

Classe 1925, Andrea Camilleri è nato a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento dove ha studiato presso il liceo classico Empedocle di Agrigento senza però conseguire il diploma visto che nel maggio 1943 con lo sbarco in Sicilia delle forze alleate si decise che valeva solo lo scrutinio. La fama di Camilleri è sicuramente legata al personaggio del Commissario Montalbano interpretato magistralmente sul piccolo schermo da Luca Zingaretti. Una storia che Camilleri non ha lasciato incompleta visto che durante una delle sue ultime interviste ha rivelato: “ho scritto la fine dieci anni fa… ho trovato la soluzione che mi piaceva e l’ho scritta di getto, non si sa mai se poi arriva l’Alzheimer. Ecco, temendo l’Alzheimer ho preferito scrivere subito il finale. La cosa che mi fa più sorridere è quando sento che il manoscritto è custodito nella cassaforte dell’editore… È semplicemente conservato in un cassetto”. Non solo, Camilleri parlando proprio del finale del Commissario Montalbano ha confessato: “non può cadere in un burrone come Sherlock Holmes e poi ricomparire in altre forme. Montalbano non muore”.



