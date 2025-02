Chi è e com’è morto Andrea Camilleri: l’ideatore de Il commissario Montalbano omaggiato a Sanremo 2025

Nella serata finale del Festival di Sanremo 2025 sarà ospite anche il conduttore e divulgatore Alberto Angela che ben presto condurrà uno speciale proprio su Rai1 dedicato alla ‘Sicilia di Montalbano’ che andrà in onda lunedì 17 febbraio in prima serata. Andrà in onda proprio in occasione del centenario del grande scrittore Empedoclino papà del celebre Salvo Montalbano, il commissario interpretato per tantissime stagioni da Luca Zingaretti e sul quale è ancora in forse la preparazione dell’ultima attesissima stagione.

Chi è Andrea Camilleri? Nato nel 1925, è stato principalmente uno scrittore ma anche uno sceneggiatore, un drammaturgo, uno sceneggiatore ed un regista italiano. Tuttavia la popolarità l’ha raggiunta in tarda età, negli anni ’90 grazie alla serie di grande successo Il commissario Montalbano che non solo è stata un enorme successo in Italia ma distribuita anche all’estero in moltissimi Paesi europei e non solo. Com’è morto? Gravemente malato e reso cieco dalla malattia non ha mai perso la lucidità e fino all’ultimo ha sostenuto spettacoli in giro per l’Italia. l 17 giugno del 2019 poco prima di uno spettacolo è stato colto da un arresto cardio-respiratorio e trasportato in gravi condizioni all’Ospedale Santo Spirito di Roma, ricoverato in prognosi riservata non ha mai ripreso conoscenza ed è morto esattamente un meso il 17 luglio 2019 a 93 anni.

Rosetta Dello Siesto, chi è la moglie di Camilleri e le figlie Andreina, Mariolina ed Elisabetta

Andrea Camilleri l’ideatore del celebre Il commissario Montalbano ha avuto una vita privata molto lineare. È Rosetta Dello Siesto la moglie di Andrea Camilleri, i due si sono sposati nel 1957 sino al giorno della sua morte. Coppia solidissima e affiatata hanno superato i sessant’anni di matrimonio. La coppia ha avuto tre figli: Andreina, Mariolina ed Elisabetta. Sulle quali però si conosce poco o niente.