Chi era Andrea Camilleri, scrittore, regista e sceneggiatore: il successo nel mondo del teatro e poi della scrittura con Montalbano

Andrea Camilleri, conosciuto come il papà del Commissario Montalbano, non è stato solamente un grande scrittore. Inizialmente, infatti, si è dedicato al cinema e al teatro e più precisamente alla regia e alla sceneggiatura, oltre che alla drammaturgia. Nato a Porto Empedocle nel 1925, era il figlio unico di Carmelina e Giuseppe. Dagli anni quaranta, Andrea Camilleri si è trasferito a Roma dove ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del teatro: prima ancora aveva vissuto due anni ad Enna, in due stanzette prive di riscaldamento, dove più avanti dirà di “essersi formato come scrittore”. La carriera come regista teatrale è cominciata per Andrea Camilleri nel 1942. Due anni più tardi si è iscritto alla facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Palermo, non conseguendo mai la laurea.

Chi sono Andreina, Elisabetta e Mariolina, le figlie di Andrea Camilleri/ Nessuna ha seguito le sue orme

Nel 1949 Andrea Camilleri ha cominciato a studiare come allievo regista all’Accademia nazionale d’arte drammatica, concludendo gli studi tre anni dopo. In quegli anni ha cominciato anche a sperimentare la scrittura, con una raccolta di poesie. Nel 1954 Camilleri ha partecipato ad un concorso per funzionari in Rai, vincendolo, pur non venendo mai assunto in quanto comunista. È diventato in seguito professore al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, insegnando arte drammatica. Negli anni successivi è stato anche attore: ha recitato sia in film per il cinema che in teatro. I primi lavori da scrittore, invece, sono arrivati sul finire degli anni settanta. Il suo esordio nella narrativa è arrivato con “Il corso delle cose” scritto dieci anni prima. È negli anni novanta, però, che Camilleri ha ottenuto il vero e proprio successo come scrittore, con i primi polizieschi.

Andrea Camilleri, com'è morto? La grave malattia del 'papà' di Montalbano/ "La corsa in ospedale"

Andrea Camilleri, chi è: la fortuna con il Commissario Montalbano

Andrea Camilleri ha ottenuto una fortuna straordinaria con la saga del Commissario Montalbano. Per la prima volta ha pubblicato un libro con il commissario come protagonista nel 1994, con “La forma dell’acqua”. Il personaggio poliziesco si è poi imposto negli anni con numerosi libri con protagonista appunto Montalbano: tra il 2006 e il 2008 ne ha pubblicati ben cinque. Il successo è stato anche televisivo, con la trasposizione in serie tv.