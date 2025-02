Papà del Commissario Montalbano e di alcuni tra i più grandi capolavori della letteratura contemporanea, Andrea Camilleri è nato a Porto Empedocle, nella sua splendida Sicilia, nel 1925. È morto a Roma, 94 anni dopo, nel 2019. Lo scrittore è stato, nel corso della sua lunga vita, anche regista e drammaturgo: una figura poliedrica che ha dato vita ad importanti romanzi e non soltanto, risultando essere una delle figure culturali più amate e apprezzate del ventunesimo secolo. Ha inoltre insegnato regia all’Accademia nazionale d’arte drammatica: tra i suoi allievi è passato anche Luca Zingaretti, che ha interpretato più avanti proprio il Commissario Montalbano nella serie tv fortunatissima. Proprio le sue opere, di genere giallo e non solo, hanno venduto più di dieci milioni di copie in tutto il mondo.

La carriera di Andrea Camilleri iniziò come regista teatrale. Studiò in seguito Lettere e filosofia all’Università degli studi di Palermo ma senza conseguire la laurea. Si iscrisse in seguito al Partito Comunista per poi iniziare a studiare, qualche anno dopo, all’Accademia nazionale di arte drammatica di Roma, diplomandosi nel 1952. Da quel momento furono varie le opere teatrali che videro la sua regia.

Andrea Camilleri, chi è: l’ingresso in Rai e la carriera da scrittore

Dopo aver partecipato a un concorso in Rai per funzionari e non essere preso per via della sua iscrizione al partito, Andrea Camilleri riuscì ad entrare tre anni dopo. Negli anni Sessanta si occupò come delegato alla produzione di tantissimi sceneggiati Rai, arrivando ad insegnare più avanti anche al Centro sperimentale di cinematografia e all’Accademia nazionale di arte drammatica che aveva a sua volta frequentato anni prima. Ebbe anche esperienze come attore.

Nel 1978 arrivò anche il suo esordio nella scrittura con “Il corso delle cose”, pubblicato gratuitamente. Negli anni a seguire arrivarono enormi capolavori come ad esempio “La vucciria” e la saga con protagonista il commissario Montalbano. Una passione scoperta tardi, dunque, quella per la scrittura, che però ha reso immortale Andrea Camilleri.

