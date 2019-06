Andrea Camilleri come sta?/ Non è morto, macchine lo tengono in vita dopo l’infarto

Andrea Camilleri è in condizioni molto gravi di salute dopo l’infarto avvenuto ieri mattina che lo costringe ancora adesso in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Santo Spirito di Roma: il “papà” del Commissario Montalbano in maniera forse sorprendente (ma non troppo vedendo il successo della fiction tv da ormai oltre 20 anni) sta avendo un supporto e un sostegno di preghiere, ricordi e omaggi da ogni parte d’Italia. Attori, scrittori, politici, ma anche tanta gente comune legata al geniale scrittore sibilano 93enne sperano che la crisi respiratoria e l’infarto avuto da Camilleri possa risolversi nei prossimi giorni: non è facile e le condizioni sono molto critiche, come conferma l’ultimo bollettino medico stilato dal Dottor. Roberto Ricci alle ore 12. Alcuni utenti – pochi per fortuna – rilanciano di continuo la falsa notizia dello scrittore morto, con tanto di entusiasmo per tale “bufala”: questa è forse la pagine più brutta di queste ore, anche se di certo durante questi ultimi tempi non sono mancati attacchi gravi con parole anche molto dure dello scrittore sui temi scottanti dell’attualità, dall’immigrazione al fascismo, passando per il suo profondo astio nei confronti del Ministro Salvini. Questo però non permette a nessuno, tantomeno anonimamente sui social, di scagliarsi contro una persona sofferente, che lotta tra la vita e la morte che con i propri romanzi ha saputo regalare uno squarcio di cultura e curiosità in più alla nostra troppo spesso rabberciata letteratura contemporanea.

BOLLETTINO MEDICO DI ANDREA CAMILLERI

«Il paziente è in assistenza con supporto respiratorio meccanico e farmacologico e sedazione farmacologica. Ovviamente non è cosciente, ha avuto un brusco abbassamento pressorio che ha portato poi ad un arresto cardiocircolatorio»: così ha parlato il dottor Ricci fuori dall’ospedale Santo Spirito nel bollettino medico delle ore 12 dove si è di fatto confermata la situazione grave ma stabile per la salute di Andrea Camilleri. Per sapere come sta lo scrittore di Porto Empedocle, i medici hanno promesso un nuovo bollettino con tutti gli aggiornamenti sullo status di salute alle ore 17 oggi pomeriggio: «Sono in corso ulteriori accertamenti diagnostico-strumentali per guidare le scelte terapeutiche – ha aggiunto Ricci – I tempi di assistenza rianimatoria possono essere prolungati in questo tipo di patologia e il decorso clinico è condizionato dai parametri clinici e strumentali in continua rilevazione». Il prossimo bollettino medico della ASL Roma 1 è previsto per le ore 17 quando si spera che vi siano qualche piccolo miglioramento dello scrittore che da un giorno intero ha a fianco tutta la famiglia, gli amici più cari e il sostegno di (quasi) tutta Italia.

