Andrea Camilleri, infarto: come sta?/ Non è morto, ricoverato in rianimazione a Roma

Il mondo della cultura e della letteratura (e non solo) è in ansia dopo le notizie che giungono da Roma con Andrea Camilleri ricoverato all’ospedale Santo Spirito perché colpito da un infarto improvviso. Secondo le prime informazioni, lo scrittore “papà” del Commissario Montalbano si trova in codice rosso nel reparto di rianimazione dopo l’arresto cardiaco, ma non è morto come invece alcuni utenti sui social hanno già fatto rimbalzare in maniera macabra e irrispettosa. L’autore della saga di gialli più famosa d’Italia, sia in tv che nei libri, da tempo soffre di diversi disturbi fisici tra cui il più grave è certamente la cecità quasi totale: ora però l’infarto alla soglia dei 94 anni (da compiere in settembre) di certo non aiuta le sue già fragili condizioni. Secondo Rai News, Camilleri è ricoverato «in gravi condizioni» e si lotta in questi momenti nel reparto di rianimazione per ristabilirlo completamente dopo l’infarto miocardico.

INFARTO PER ANDREA CAMILLERI: COME STA?

Istrionico, geniale, siciliano e con grandissima padronanza del dialetto e della lingua italiana, Andrea Camilleri è un’icona del Bel Paese anche e soprattutto grazie alla sua “creatura” letteraria, quel Commissario Montalbano che nell’inventata Vigata combatte la mafia e le “ammazzatine” sempre complesse e fantasiose, dalla trama tutt’altro che banale. Non disdegna di commentare, da profondo uomo di sinistra qual’è, la società e la politica attuale con fortissimi e duri attacchi al ministro Salvini: giusto qualche giorno fa, dopo averli dato del fascista, lo aveva apostrofato «mi dà un senso di vomito nel vederlo sventolare il rosario in mano». Il vicepremier, pur apprezzando Montalbano, aveva replicato, «mi piacciono i suoi libri, non i suoi commenti. Scrivi che ti passa». Ora però la lotta è molto più seria e vede la salute e la vita dello scrittore di Porto Empedocle nelle mani di quei medici che lo hanno già rianimato all’ospedale Santo Spirito di Roma.

