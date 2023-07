Andrea Carandini (FAI): “Roma è un museo da spiegare ai turisti”/ “Così sembra Disneyland”

Una gran mole di turisti, dopo il Covid, si è riversata nelle città italiane. Andrea Carandini, fra i più importanti archeologi italiani, al Messaggero racconta la “sua” Roma e di come la narrazione sia errata e non trasmetta l’idea di ciò che la Capitale è realmente: “Il Fascismo cercava di far capire la romanità anche se poi la usava a fini propri politici del tutto sbagliati. Penso al grande plastico di Roma imperiale del Gismondi che oggi è all’Eur, un grande atto “democratico” per far capire com’era Roma. Da quell’epoca non è stato fatto più niente. Serve rilanciare la cultura: noi concepiamo dei musei non per spiegare le città ma solo per esporre statue e pitture. È sbagliato: le città non sono fatte di statue e sculture. Non possiamo vivere solo di statue e sculture. La città è un organismo che va raccontato, soprattutto una città come Roma“.

Il progetto dei Fori del Campidoglio, però, non va in questa direzione: “Questo progetto, fosse stato pure il più bello e intelligente del mondo, andava accompagnato dalla creazione di un vero Museo di Roma: se manca il luogo della spiegazione, la gente non capisce nulla. E continua a farsi il selfie e ad andare avanti come pecore. Così è assurdo”. L’idea di utilizzarlo per installazioni temporanee, secondo l’esperto, è un po’ ridicola: “Per attualizzare l’antichità noi ci mettiamo delle opere d’arte contemporanee. Ma è stupido pensare di attrarre i giovani mettendo i blue jeans a La Bohème di Puccini”.

Carandini: “Abbiamo una missione civilizzatrice”

Per Andrea Carandini, “Noi abbiamo una missione civilizzatrice e cosmopolitica che è quella di istruire e spiegare al resto del mondo come è nata la civiltà occidentale, quali erano i suoi valori fondanti, quali abbiamo conservato e quali abbiamo accantonato. I nostri musei non raccontano minimamente né la città antica né la moderna dove, però, almeno ci cammini in mezzo”. Dunque la Roma antica e quella dell’alto medioevo sono da spiegare ai turisti per comprenderne a fondo la storia.