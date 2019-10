Andrea Cardella, figlio adottivo di Ripa di Meana/ Crisi dopo la morte dei genitori

Tornerà ospite del programma di Rai Uno, Storie Italiane, Andrea Cardella. Si tratta del figlio adottivo di Marina Ripa di Meana e del marito Carlo: il noto personaggio tv è scomparso il 5 gennaio del 2018, e pochi mesi dopo l’ha raggiunta il suo compagno di vita. Dopo la morte dei genitori Andrea è rimasto senza soldi, e di conseguenza è stato costretto ad abbandonare la casa di famiglia non potendo mantenerla. Negli scorsi mesi Andrea aveva più volte raccontato il dramma vissuto, attraverso alcune interviste, come ad esempio quella al settimanale di gossip, “Nuovo”, in cui spiegava: “Mi mancano tutti e due, ma certamente una donna con la personalità di Marina lascia un vuoto incolmabile. A tenermi compagnia ci sono i suoi tre cani che lei mi ha affidato prima di morire. Ogni angolo di questa casa mi parla di lei e quando il suo cagnolino preferito, Cotoletta, si ferma davanti alla porta chiusa della sua camera, mi si stringe il cuore. Alla mia tristezza si aggiunge ora la prospettiva di dover lasciare la casa in cui abbiamo abitato insieme”.

ANDREA CARDELLA, FIGLIO ADOTTIVO DI RIPA DI MEANA: CRISI ECONOMICA

E’ stato costretto a lasciare la casa in cui viveva perchè la sua famiglia era in affitto: “A lungo mi sono dedicato completamente a Carlo e Marina e ora dovrò pensare a trovare un lavoro”. Peccato però che la situazione non sembra essere in via di definizione, come fatto capire durante una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo: “Adesso non lavoro più. Tutti quelli che mi avevano promesso qualcosa sono spariti. Io vengo da una famiglia umile e sono disposto anche a pulire i pavimenti pur di lavorare”. Andrea Cardella ha anche una sorellastra, che è la famosa Lucrezia Lante della Rovere, attrice nonché figlia di Marina Ripa di Meana. La 52enne è al momento impegnata a teatro, e la sua carriera lavorativa sembra proseguire a gonfie vele. I due non pare siano in ottimi rapporti, come specificato pochi giorni fa dallo stesso Cardella a La Vita in Diretta.

