All’indomani del triste omicidio di Martina Carbonaro – la 14enne di Afragola uccisa a colpi di sasso dal suo ex, il 19enne Alessio Tucci, reo confesso qualche ora più tardi – l’ex calciatore azzurro Andrea Carnevale è tornato a parlare della sua triste vicenda personale nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, partita dal libro autobiografico che tratta di questi delicati argomenti, intitolato “Il destino di un bomber”: una vicenda – quella di Carbonaro – che ad Andrea Carnevale ricorda molto da vicino la sua storia personale, di un bambino “orfano a 14 anni che ha perso sua madre uccisa dal marito a colpi di ascia”.

Martina Carbonaro: il video degli ultimi istanti in vita/ Padre di Tucci: "Dispiaciuto, ma non lo abbandono"

Fu lo stesso Andrea Carnevale – racconta al Corriere – a trovare il corpo “sul greto di un fiume in (…) una pozza di sangue” e non fatica a dire che “la morte di Martina ad Afragola mi ha toccato profondamente”, quasi come se rivedesse in se stesso “Andrea da piccolo”: il messaggio che ci tiene a far passare a tutte le donne è sempre e comunque quello di “denunciare”, ricordando che sua madre “non l’ha fatto [perché] aveva paura che accadesse qualcosa ai figli”.

Estrazione Million Day di oggi 29 maggio 2025/ Numeri vincenti delle ore 20:30

Andrea Carnevale: “Volevo un confronto con mio padre, ma si suicidò davanti ai miei occhi quando lo raggiunsi”.

Soffermandosi sul suo doloroso passato, Andrea Carnevale ricorda che il padre “era molto geloso” e la società non l’ha mai “aiutato nonostante la sua pazzia”: per questo decise di incontrarlo una volta raggiunta la maggiore età al carcere di Santa Maria Capua Vetere, e fu in quell’occasione che “si tolse la vita, buttandosi da un balcone davanti ai miei occhi“, impedendogli di avere quell’ultimo confronto che riteneva tanto importante per poter superare la morte della madre.

SUPERENALOTTO, 10eLOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 29 Maggio 2025

Tornando ai consigli che si sente di lasciare ai lettori dell’intervista, l’ex azzurro Andrea Carnevale suggerisce a tutte le ragazze e donne – di qualsiasi età, ma soprattutto se piccole quanto Carbonaro – di stare attente ai “tanti segnali”: uno schiaffo non è quasi mai veramente uno solo, e anche se “l’uomo ti chiede scusa (…) la prossima volta lo farà con più violenza” e da lì le cose non possono che “peggiorare” e degenerare fino ai, purtroppo, sempre più frequenti casi di questo tipo.