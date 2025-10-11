Andrea Carnevale, chi è l'ex calciatore e attualmente osservatore dell'Udinese? Una vita non semplice fin da bambino, poi le accuse di doping e non solo

Andrea Carnevale, giocatore di ruolo attaccante, è nato a Monte San Biagio, in provincia di Latina, nel 1961. Appassionato di calcio fin da bambino, dopo la terribile tragedia che colpì la sua famiglia con l’omicidio della mamma da parte del padre, Andrea ha cominciato a giocare con il Fondi, a pochi chilometri dal suo paese natale. È passato poi al Latina e dopo ancora all’Avellino, con il quale ha esordito in Serie A.

Negli anni ha vestito maglie importanti come quelle di Catania, Napoli, Udinese, Cagliari, Pescara ma soprattutto Roma, indossando anche la casacca della Nazionale in dieci occasioni. Con l’Italia ai Mondiali del 1990, ha ottenuto il terzo posto, vincendo così una medaglia di bronzo. Nel suo palmares conta anche due campionati italiani e due coppe Italia, oltre a una coppa Uefa vinta sempre con il Napoli nelle sue fortunate stagioni in azzurro. Ancora oggi Andrea è attivo nel mondo del calcio: lavora infatti come osservatore all’Udinese.

Andrea Carnevale, chi è: le accuse di doping e poi spaccio

Andrea Carnevale ha raccontato la sua storia nel libro “Il destino di un bomber”, partendo dalla sua infanzia difficile, fino ad arrivare al sogno di diventare un calciatore, poi realizzato. Nel corso della sua carriera, Carnevale ha dovuto fare i conti anche con una squalifica per doping per aver assunto un farmaco dimagrante. Fuori dal campo per un anno, è stato poi assolto dall’inchiesta penale, ma tornato in campo le cose non sono state più come prima. Nel 2002, invece, le accuse di spaccio, con la successiva assoluzione.