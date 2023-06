Andrea Carnevale, chi è l’ex marito di Paola Perego/ Il matrimonio e il divorzio nel 1997

Andrea Carnevale, ex marito di Paola Perego: una carriera nel segno del calcio

Andrea Carnevale è l’ex marito di Paola Perego ma, oltre alla chiacchierata relazione sentimentale con la conduttrice televisiva, ha anche vissuto (e tutt’ora vive) una bellissima carriera nel calcio. Nato a Monte San Biagio il 12 gennaio 1961, si afferma sui campi italiani come attaccante, militando in squadre quali Latina, Avellino, Reggiana, Cagliari e Catania. Dopo l’avventura all’Udinese, di cui è adesso responsabile osservatori nonché talent scout, ruolo che ricopre subito dopo il ritiro dal calcio giocato, passa al Napoli nel 1986.

Giulia e Riccardo, chi sono i figli di Paola Perego e Andrea Carnevale/ "Oggi siamo molto uniti"

Verso la fine della sua carriera c’è poi il passaggio alla Roma nel 1990, sino alle ultime militanze nell’Udinese e nel Pescara, squadra con la quale chiude il suo percorso da giocatore nella stagione 1995-96. Inoltre ha fatto più volte parte della Nazionale olimpica e della Nazionale italiana di calcio, partecipando ai mondiali di Italia ’90.

Paola Perego "Tv trash è pornografia dei sentimenti"/ "Andreotti? Per me era morto"

Andrea Carnevale e Paola Perego: il matrimonio, i figli e il divorzio

A livello sentimentale, invece, Andrea Carnevale ha vissuto una breve ma intensa storia d’amore con la conduttrice televisiva Paola Perego, la quale è oggi ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. La coppia si conobbe negli anni ’80, come raccontò lo stesso ex calciatore in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “L’ho conosciuta a Venezia. Era il 1987, o forse il 1988: dovevamo entrambi ritirare un premio. Prima della cerimonia salgo su un battello e lei era lì, seduta di fronte a me. Incredibile, si vede che era destino. Le ho rotto le scatole per tre, quattro mesi. Poi ci siamo fidanzati. Una bella storia“.

Paola Perego: "Ho sofferto di attacchi di panico"/ "Figli? Mi sentivo in colpa..."

La coppia si sposò nel 1990 ed ebbe due figli, Giulia e Riccardo, per poi divorziare nel 1997. “Abbiamo avuto un rapporto con alti e bassi. C’è stata qualche incomprensione, poi alla fine un po’ di rabbia, da parte di entrambi. Ma è anche normale quando un amore finisce e due persone si lasciano” la confessione di Carnevale in quell’intervista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA