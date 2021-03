Andrea Carnevale, ex marito Paola Perego/ “Tra di noi è rimasta un’amicizia”

Andrea Carnevale è l’ex marito di Paola Perego, con cui ha avuto due figli, Giulia (1992) e Riccardo (1996). L’ex calciatore ha compiuto 60 anni lo scorso 12 gennaio. La sua carriera è iniziata come attaccante dal carattere difficile, ma dall’inestimabile talento, tanto da garantirgli un successo clamoroso diventando uno degli attaccanti più famosi della storia del Napoli, dove entra a far parte nel 1986. Andrea Carnevale decide di abbandonare definitivamente il campo nel 1996, dopo essere passato in altre squadre come la Roma e l’Udinese. Da allora è iniziata la sua carriera come osservatore dell’Udinese, attività che svolge ancora oggi. Andrea Carnevale ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata, ma è noto che la sua infanzia è stata segnata dalla tragica morte della madre, uccisa dal marito: nel 1974 papà Gaetano uccisa la moglie Filomena a colpi d’ascia. Fu internato al manicomio giudiziario di Aversa, lasciando da soli i 7 figli. Il padre di Carnevale si tolse la vita nel 1983.

Andrea Carnevale: i rapporti con l’ex moglie Paola Perego

Andrea Carnevale e Paola Perego si sono conosciuti nel 1987 a Venezia: “Dovevamo entrambi ritirare un premio. Prima della cerimonia salgo su un battello e lei era lì, seduta di fronte a me. Incredibile, si vede che era destino. Le ho rotto le scatole per tre, quattro mesi. Poi ci siamo fidanzati. Una bella storia”, ha raccontato l’ex calciatore al Corriere della Sera. Si sono sposati nel luglio del 1990, il giorno dopo la finale del Mondiale, motivo per cui Maradona, disperato per la sconfitta contro la Germania, non partecipò al matrimonio. Nel 1997 la coppia ha divorziato: “Abbiamo avuto un rapporto con alti e bassi. C’è stata qualche incomprensione, poi alla fine un po’ di rabbia, da parte di entrambi. Ma è anche normale quando un amore finisce e due persone si lasciano”, ha spiegato Carnevale. Oggi i due ex coniugi mantengono un rapporto sereno: “Tra di noi è rimasta un’amicizia, ci lega un affetto profondo”, ha raccontato la conduttrice un anno fa a Verissimo.

