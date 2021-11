Andrea Casalino, “Alex Belli e Soleil sono strateghi”/ “Miriana-Nicola? Lei poco chiara…”

Andrea Casalino è stato ospite del programma “Non succederà più” condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ripercorso la sua esperienza nel reality parlando anche del feeling che era nato nella casa con Miriana Trevisan: “Con lei ho avuto un contrasto. In puntata quando ero in studio ha negato che tra noi ci fosse un feeling”. Andrea ha poi specificato che secondo lui Miriana era interessata e rivela: “Sono sicuro che il tempo tra noi sarebbe successo qualcosa. Eravamo ad una prima fase di conoscenza”.

Andrea Casalino a Miriana Trevisan/ "Mi provocavi lasciando indumenti in bagno..."

Sulla storia con Nicola Pisu, Andrea frena: “Non ci ho mai creduto anche perché l’atteggiamento che Miriana aveva avuto con me era stato più palese. Nel momento in cui sono uscito dalla casa lei ha iniziato a dire di provare attrazione nei confronti di Nicola. Miriana non è attratta da lui, era strategia. Lui si è sentito illuso e ora ne soffre seriamente. Miriana ha messo in atto degli atteggiamenti controversi che ai suoi occhi potevano apparire insignificanti ma che per Nicola sono stati delle bombe”. Andrea Casalino qualche tempo fa aveva rivelato: “A lei piacevo io e se non è successo nulla è solo perchè io ho frenato la questione altrimenti avevamo anche dormito insieme”.

"Miriana Trevisan non è innamorata di Nicola Pisu"/ Andrea Casalino:"Lei vuole me"

Andrea Casalino stronca Alex Belli e Soleil Sorge: “Stanno attuando un’ottima strategia e…”

Andrea Casalino ha poi espresso un parere in merito al flirt tra Alex Belli e Soleil Sorge. Il giovane ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato: “E’ una storia triste. Alex e Soleil stanno attuando un’ottima strategia e secondo me lui ci sta cascando. Giocando giocando, lui ci sta un po’ credendo”. In merito poi allo scontro di Delia Duran con Soleil Sorge e al comportamento poi di Alex Belli, Andrea Casalino ha avuto parole dure: “Credo sia stato tutto pianificato. Loro non sono sposati legalmente e io penso che sia una farsa”. Andrea Casalino era stato molto critico nei confronti di Belli già qualche giorno fa. Aveva infatti dichiarato: “Si fa fatica a credergli, Alex Belli calcola tutto ed è imbarazzante, e lo dico nel senso di ammirazione perché non so come si fa”. Andrea Casalino non è convinto della spontaneità dell’attore. D’altronde sono in molti a credere che Alex Belli abbia messo in piedi un teatrino.

LEGGI ANCHE:

Andrea Casalino torna al GF Vip per Miriana Trevisan e il loro flirt?/ 'Lei diceva se mi sblocco ti mangio..'

© RIPRODUZIONE RISERVATA