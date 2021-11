Andrea Casalino/ “Compulsivo con il sess*”, con Ainett “La inviterò a cena, ma..”

Andrea Casalino in una lunga intervista al settimanale Chi ha raccontato della sua breve, ma intensa esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021, iniziando a parlare della sua esperienza con Miriana Trevisan che: “L’altra sera se l’è tirata, ma non si ricorda che mi invitava a letto con lei ogni sera?”. L’ex concorrente del reality ha anche affermato che se potesse tornare indietro accetterebbe le avances della showgirl “per strategia”.

Andrea ha anche raccontato del suo rapporto con Ainett Stephens: “Stavo trovando un’alleata, credo che la inviterò a cena, ma non pensi male” mentre sulle altre donne della casa come Soleil o Sophie Andrea Casalino ha dichiarato di aver messo un freno a quel tipo di donna che lui definisce: “Super trucco, super capello, super extension e super selfie”, nonostante anche lui sia un bel ragazzo e si faccia i selfie ha ammesso che con i suoi atteggiamenti di non voler “Fare il fico”, rivelando anche un segreto: “Sono arrivato a essere compulsivo con il sess*” quando lavorava come personal trainer quando con la scusa di mostrare delle scarpe alle donne andava nello spogliatoio, da quelle storie Andrea Casalino ha incontrato Simona: “Una bad, bad, bad, girl. Sposata, ovviamente. Una macchina da guerra. Due messaggini e nasce questa cosa che dura tre anni”. Andrea Racconta del pericolo che ha vissuto e notato solo a posteriori: “Qualche marito avrebbe potuto farmela pagare, io, del resto, non avevo il controllo, non riuscivo a dire no, stavo con tutte”.

Andrea Casalino duro con Alex Belli

Andrea Casalino, dopo la brutta esperienza vissuta mentre era dipendente dal sesso ha deciso di trasferirsi a Milano dove ha avuto un “Invaghimento forte verso una ragazza, e l’ho pagata io: lei mi ha spezzato il cuore. […] Siamo stati insieme per un po’, poi lei è scappata con un imprenditore di vini, di Torino. La notte aveva dormito con me e la mattina dopo era sparita”. Andrea ha parlato anche della sua insicurezza, che l’ha penalizzato all’interno della casa: “Deriva dal fatto che dalla città, quando avevo 12 anni, con mamma, papà e una sorella ci siamo trasferiti in campagna, in una villa senza luce e acqua dove ho vissuto per tanti anni”.

Secondo quando raccontato da Andrea Casalino durante l’intervista, se avesse avuto più tempo all’interno della casa avrebbe potuto essere il rivale perfetto di Alex Belli: “Lui, parafrasando Vasco: è tutto un equilibrio sopra la bugia. Scherzi a parte, Alex pianifica tutto. Certo, dopo un mese è scoppiato. Allora gli esce la parola detta male, la notte fa l’aggressivo e il giorno dopo comincia con i suoi: Hey man, tutto ok? Dice cose cattive e alla fine sei tu che di devi scusare… poi ricomincia a fare il carino”.



