Andrea Casalino Grande Fratello Vip/ In guerra aperta con Davide Silvestri…

Andrea Casalino all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 ha ormai dichiarato una guerra con Davide Silvestri, nel corso della diretta, infatti, Casalino ha deciso di nominare Silvestri e di mandarlo all’eliminazione, con tutto lo stupore di Silvestri tutt’ora convinto di non aver fatto nulla per meritarsi quella nomination, infatti, dopo la puntata è scoppiato in lacrime perché deluso dalle tante nomination a suo carico.

Per Andrea Casalino, Davide a volte dà l’impressione di essere una persona costruita, mentre Silvestri è convinto di non avere un carattere adatto a questo tipo di programma. L’aria di sfida è molto sentita da Daniele Silvestri, che parlando con Katia Ricciarelli ha ammesso di sentire il peso di questo astio e si è definito da solo “uno sfigato”, ed ha anche affermato che adotterà lo stesso metodo con il compagno, nominarlo sempre per tutta la sua permanenza in casa, per vendetta.

Andrea Casalino e la difficile integrazione nella casa del Grande Fratello Vip

Andrea Casalino, entrato da pochi giorni all’interno della casa, non è riuscito a farsi comprendere dagli altri concorrenti al 100%. Il suo aspetto fisico ha attirato l’attenzione di tutte le concorrenti, soprattutto delle tre bellissime principesse di origine etiope, rimaste subito folgorate dalla sua bellezza. Una delle passioni principali di Andrea Casalino, infatti, è il CrossFit e lui non perde occasione per parlare con gli altri inquilini di palestra, tanto da sembrare il loro personal trainer.

Anche il pubblico da casa non sa cosa aspettarsi da lui perché in queste apparizioni Andrea ha sempre posizionato al centro dei suoi discorsi la palestra e il fitness senza mai aprirsi troppo con gli altri inquilini per permettere loro di conoscere i lati più nascosti del suo carattere rimasti ancora in ombra. Chissà se questa sera sarà propizia per permettere ad Andrea di aprirsi con i suoi compagni e con il pubblico da casa, sempre che la vendetta di Davide Silvestri non lo colpisca prima.

