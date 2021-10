Andrea Casalino sotto accusa, fidanzata segreta?/ Sophie “Hai fatto credere di essere libero invece…”

Andrea Casalino finisce sotto accusa al Grande Fratello Vip

Andrea Casalino non convince del tutto. Dopo il suo ingresso nella casa, il modello ha dimostrato di avere difficoltà ad inserirsi nelle dinamiche del gruppo. Sophie Codegoni ha espresso dei dubbi sul concorrente. La gieffina ha affrontato il modello accusandolo di aver cercato di creare una coppia con lei per poi tirare fuori la storia di una ragazza che lo starebbe aspettando fuori solo perché saprebbe che con lei non ci sono possibilità. Andrea Casalino aveva manifestato l’intenzione di conoscerla ma il suo comportamento ha insospettito la Codegoni che ha indagato sul suo conto. A quel punto, Sophie ha affrontato di petto Andrea Casalino: “Da fuori l’ho percepita un po’ una par**ulata. Tu ci hai marciato molto sopra sull’ipotetica coppia della Casa, con me poi la mattutina indiretta Raffaella Fico, e mi fa strano che quando hai capito di non avere un riscontro, adesso hai capito di avere una persona fuori”.

Sophie è stata appoggiata dagli altri inquilini della casa. Andrea Casalino dal canto suo ha provato a difendersi spiegando: “Io ne ho parlato di questa frequentazione. Dopo un po’ di giorni mi rendo conto che qualcosa manca, e non ho mai marciato sul discorso nostro. A me hanno fatto un’intervista e mi hanno chiesto chi fosse la più carina, ma io non ci ho mai marciato”.

Andrea Casalino mette in guardia: “Non voglio divertirmi”

Andrea Casalino ha poi spiegato che la relazione all’esterno non è stabile. Il giovane non ha escluso la possibilità di conoscere qualcuno nella casa del Grande Fratello Vip: “Dopo venti giorni ho fatto un piccolo resoconto della situazione”. Ha spiegato di aver sentito maggiore attrazione nei confronti della persona che lo aspetta fuori rispetto alle compagne di avventura. Andrea ha spiegato poi che cerca una relazione seria: “A 38 anni cerco qualcosa di diverso. Non mi interessa divertirmi”.

Il ragazzo sembra avere le idee confuse e solamente il prossimo televoto ci rivelerà se le sue buone intenzioni siano state recepite o se l’atteggiamento farfallone dell’uomo abbia inficiato sulla sua popolarità. Intanto, Davide Silvestri si è divertito a fare una parodia di Andrea prendendo di mira il suo atteggiamento da sportivo. Un’imitazione che non è passata inosservata sul web e che ha regalato un momento di puro divertimento.

