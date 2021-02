Andrea Casta chi è?/ Cerimonia di apertura dei Mondiali, insieme al suo violino elettrico sul tetto del mondo

Sarà il violino luminoso di Andrea Casta ad accompagnare la poesia di Francesco Montanari nella Cerimonia di apertura dei Mondiali di sci 2021 che andrà in scena oggi, dalle 18.00, su Rai2. L’artista, violinista e cantante salirà sul tetto del mondo in compagnia del suo violino per conquistare le vette più alte, e non solo nel senso letterale del termine, uscendo così dall’anonimato di un mondo di nicchia e svelando le sue doti al grande pubblico. Ma chi è Andrea Casta il violinista elettrico che oggi pomeriggio vedremo esibire su Rai2?

Italianissimo, è nato e cresciuto a Brescia, Andrea Casta ha studiato violino al conservatorio della sua città e poi nel 2002 si è trasferito nella Capitale per fare il suo esordio nel cast di Domenica In e ottenere un posto anche tra i protagonisti del musical ‘Fame – Saranno Famosi’.

Andrea Casta, chi è? Insieme al suo violino elettrico alla Cerimonia di apertura dei Mondiali di sci 2021

Il violinista ha iniziato poi a girare il mondo con il suo violino elettrico portando lo stile italiano all’estero presenziando ad una serie di festival e arrivando con la sua musica in oltre 20 nazioni spaziando dalla House alla Techno e non solo, sbarcando anche nei locali notturni più famosi al mondo, spesso al fianco dei migliori dj sia in Italia che all’Estero. A quel punto, proprio da queste collaborazioni, Andrea Casta è approdato anche nel mercato della musica dance con produzioni originali. In un’intervista rilasciata a eurocomunicazione.com, l’artista ha spiegato che in tutto il suo spaziare tra generi diversi e modi di essere, un filo comune c’è: “La riconoscibilità è molto importante nella musica e nello spettacolo, perciò non nego che negli anni qualche crisi di identità mi abbia colto… ma poi una volta scoperto davvero chi era Andrea Casta ho potuto lavorare su tutti i fronti sfruttandone le potenzialità ed è quello che continuo a fare quotidianamente”.

