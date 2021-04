Andrea Cerioli/ All’Isola dei Famosi 2021 il maschio alpha è venuto a galla!

Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi 2021 contro Isolde Kostner ‘ladra’ di cactus

Il maschio alpha alla fine è venuto a galla all’Isola dei Famosi 2021. Sono lontani i tempi in cui Andrea Cerioli piangeva perché al suo arrivo sulla terraferma non ha trovato nemmeno un bicchiere per l’acqua e sembrava pronto a tornare dalla sua Arianna Cirrincione ma anche dall’amata sorella e dal padre. Adesso l’ex tronista bolognese è un vero e proprio leader che ha preso in mano la sua vita da naufrago ma anche quella dei suoi compagni visto che spesso, proprio come è successo lunedì sera, è il leader anche letteralmente. Adesso è sua la collana, almeno quella dei primitivi, e in quanto leader ha dovuto tenere le redini del gruppo affrontando, appena tornato dalla nomination in Palapa, la ladra di turno, Isolde Kostner. Cambiata di gruppo, la campionessa ha deciso di portare via dei cactus salvo poi essere beccata dal Cerioli che ha dato di matto. I due finiranno per discutere anche in diretta questa sera?

Il pentimento dopo la nomination a Ubaldo Lanzo

A complicare le cose per lui in questi due giorni è stata la nomination ai danni di Ubaldo Lanzo lunedì in diretta all’Isola dei Famosi 2021. Andrea Cerioli ha vinto la prova leader e ha spedito il cromatologo al televoto ma se ne è pentito poi, almeno secondo quanto lui stesso ha riferito. Questo cambiamento ha costretto il gruppo dei Primitivi a fare delle Nomination interne e a quel punto Andrea Cerioli ha fatto il nome di Ubaldo Lanzo, mentre il resto del gruppo ha votato per Miryea Stabile. Dopo la diretta però il bolognese ha accusato il colpo: “Mi sento in colpa terribilmente per Ubaldo. A lui non interessa ed è tranquillo… Penso di aver dato una giustificazione banale come la m***a. Ho scelto lui stupidamente, perché non ho motivazioni”. Ubaldo sembra davvero tranquillo ma lo sarà anche questa sera?

