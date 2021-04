Andrea Cerioli/ Crisi all’Isola dei Famosi 2021: resta in Honduras grazie ad Arianna Cirricincione?

Avventura difficile per Andrea Cerioli sull’Isola dei Famosi 2021. L’ex tronista di Uomini e Donne sperava di vivere un’esperienza unica non immaginando d’incontrare tante difficoltà. Sin dai primi giorni, Cerioli si è lasciato andare ad uno sfogo davanti alle telecamere ammettendo di sentire la mancanza della famiglia e della fidanzata Arianna Cirrincione. Pur non essendo in nomination, l’avventura di Andrea in Honduras potrebbe essere alle battute finali. Nel corso della scorsa puntata con Ilary Blasi, Cerioli si è lamentato delle clip in cui vengono mostrati i suoi momenti di sconforto. “Probabilmente non sono adatto a fare questo tipo di reality“, ha ammesso l’ex tronista puntualizzando di non essere la persona che cerca a tutti i costi le telecamere per ottenere visibilità.

“Non aspetto la telecamera e non cerco di creare a tutti i costi una dinamica”, ha aggiunto Cerioli che, sull’Isola, ha comunque legato con tutti i concorrenti che non l’hanno nominato. La permanenza in Honduras, tuttavia, potrebbe essere agli sgoccioli per Andre che, questa sera, nel corso della nuova puntata, potrebbe annunciare la sua decisione finale.



ANDREA CERIOLI SI RITIRA DALL’ISOLA DEI FAMOSI 2021?

Il ritiro di Andrea Cerioli dall’Isola dei Famosi 2021 è una possibilità da non escludere. Lo sfogo con Ilary Blasi ha lasciato l’amaro in bocca ai fans di Cerioli che temeno davvero che il loro beniamino possa ritirarsi. Tuttavia, a dargli la scossa per continuare l’avventura sull’Isola potrebbe essere la fidanzata Arianna Cirrincione che, già nella scorsa puntata, ha provato a spronarlo esortandolo a tirare fuori anche la parte più allegra del suo carattere. Sui social, la stessa Arianna, commentando il suo intervento in puntata, ha detto: “Il mio ruolo è anche quello di dargli una scossa quando serve. L’Andrea che conosco io è tanto sensibile quanto forte di carattere. Questo è quello che ho provato a trasmettergli“, ha puntualizzato Arianna che, questa sera, potrebbe avere un ruolo fondamentale qualora Andrea dovesse mostrarsi titubante se continuare o meno l’avventura.

