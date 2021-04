Andrea Cerioli/ Dalla parte di Ciufoli “moscio? No, meno plateale” (Isola dei Famosi)

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Andrea Cerioli ha dimostrato di avere grande coraggio decidendo di affrontare la temuta prova del fuoco e superando il tempo record fino a quel momento segnato da Roberto Ciufoli. Un coraggio spronato anche dalla mancanza del cibo, punto dolente di molti naufraghi e in modo particolare di Cerioli. L’ex volto di Uomini e Donne, infatti, prima di accettare di sottoporsi alla sfida ha svelato a Ilary Blasi quanto per lui sia importante il cibo rendendosi anche il protagonista di una confessione: “io sono arrivato dopo un anno di quarantena che ho preso 10 chili, quando sono arrivato qui avevo uno stomaco di queste dimensioni e due cucchiai di riso non mi bastano”. Alla luce delle sue lamentele, la produzione ha deciso di andargli incontro mettendolo alla prova che ha brillantemente superato, e dandogli come ricompensa per l’intero gruppo un cesto pieno di cibo da condividere con i suoi compagni.

Per tale ragione negli ultimi giorni il clima a Playa Renunion è stato raggiante e tutti i naufraghi, Andrea compreso, hanno potuto condividere in serenità il cibo vinto grazie al coraggio di Cerioli. Il giovane naufrago si è dimostrato ulteriormente generoso anche con gli “arrivisti”, i nuovi arrivati.

ANDREA CERIOLI DIFENDE ROBERTO CIUFOLI

Se, infatti, non ha potuto condividere il cibo con gli ultimi arrivati, Andrea Cerioli ha comunque dispensato i suoi utili consigli su come realizzare la capanna migliore. “Ci hanno dato una mano, magari due-tre dritte su come tenere la tenda più inclinata. Siamo stati accolto bene”, ha ammesso il neo arrivato Matteo. Cerioli in questi giorni ha preso le difese di Roberto Ciufoli, dopo le parole di Emanuela Tittocchia, ribadite anche sull’Isola. Per l’attrice, il comico non sarebbe così in forma al punto da aver manifestato un po’ di delusione dal momento che a suo dire avrebbe potuto portare più sorrisi sull’Isola. Andrea, di contro, ha preso le difese dell’amico smentendo la definizione di “moscio” e asserendo: “Penso che sia rimasto male perchè realmente è uno che si dà un sacco da fare ed è molto carino”. Ed alla domanda se anche lui fosse d’accordo con la nuova arrivata, Cerioli ha replicato con un secco “no”. Secondo lui, infatti, sarebbe sbagliato dire che Ciufoli non si espone. “E’ meno plateale e colorato ma secondo me è una persona molto carina”, ha concluso, ribadendo il suo pensiero.

