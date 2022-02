Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, chi sono e storia d’amore/ Coppia nata a Uomini e Donne uniti da 3 anni

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: la coppia da Uomini e Donne a Verissimo a raccontare il loro amore

La storia d’amore di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, come dimostrano i numerosi post sui social network e le dediche al miele che si rivolgono, prosegue a gonfie vele: la coppia sabato 5 febbraio sarà ospite di Silvia Toffanin presso gli studi di Verissimo per raccontare della favola che stanno vivendo. I due si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne, quando lui era tronista e lei corteggiatrice. Dopo un breve percorso sotto i riflettori, hanno deciso di viversi al di fuori del programma di Maria De Filippi. La parentesi negli studi è durata soltanto 3 mesi. “Lei ha fatto la differenza. È inutile stare qui più del necessario, sono convinto da quando lei è scesa da quelle scale”, aveva spiegato il diretto interessato.

Uomini e Donne/ Andrea Cerioli ha il Covid "Come se mi fosse passato sopra un camion"

Lo scorso 12 gennaio i due hanno celebrato tre anni di fidanzamento, anche se non è stato un momento felice: erano in isolamento a causa della positività al Covid-19. La coppia finora si è comunque sempre dimostrata molto solida, anche nei momenti di difficoltà e in quelli in cui è stata costretta a rimanere distante. Ad esempio, quando Andrea Cerioli è stato concorrente dell’Isola dei Famosi nel 2021. Il naufrago andò fino in fondo, conquistando un terzo posto.

Arianna Cirrincione incontra Andrea Cerioli/ Martani si intromette, Ilary "Che fai?"

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sposano? Il sogno di costruire una famiglia ma…

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione non hanno mai negato in questi anni di volere creare una famiglia, ma ad oggi il lieto annuncio non è ancora arrivato. “Diventare papà è il mio più grande sogno. L’ho detto apertamente ad Arianna; quando sarà pronta, io lo accolgo a braccia aperte. Preferirei una bambina, di solito con i papà sono più coccolone. Vorrei essere per mio figlio quello che è stata per me mia madre”, ha ammesso in passato l’ex tronista.

A Natale, intanto, i due hanno rivelato ai loro followers di avere adottato un cucciolo di cane: un bulldog francese di nome Derek, per la precisione. “Non potevo ricevere regalo più bello. Sono innamorata”, ha commentato lei. L’ultimo arrivato, tuttavia, non è l’unico amico a quattro zampe della casa, dato che la coppia ha anche due gatti di nome Marlon e Brenda.

Valentina Persia vincitrice all'Isola dei Famosi 2021?/ Piange "Sono venuta per i miei figli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA