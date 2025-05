Andrea Cerioli e il messaggio per Arianna Cirrincione

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono pronti a convolare a nozze coronando il loro amore nato nello studio di Uomini e Donne che ha regalato ad entrambi una vera e propria favola d’amore. Bellissima, sereni, felici e innamorati, Andrea e Arianna diventeranno ufficialmente marito e moglie tra pochi giorni. A far partire il countdown per il grande giorno è l’ex tronista di Uomini e Donne che non vede l’ora di pronunciare il fatidico sì e far diventare Arianna sua moglie.

“Sabato è quel giorno”, scrive Andrea nella didascalia di una bellissima foto di coppia. “Vuoi sposarmi?”, chiede ancora Andrea. “No”, risponde Arianna aggiungendo una serie di faccette che ridono mentre la Cerioli propone alla futura moglie di regalare agli invitati una scena da film in cui uno dei due non si presenta.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: i fan al settimo cielo per il matrimonio

Sabato 24 maggio 2025, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione diventeranno marito e moglie davanti a parenti, amici e alla figlia Allegra che ha compiuto il primo anno lo scorso febbraio. Quello di Arianna e Andrea è un amore grande e importante che, nato a Uomini e Donne durante la seconda esperienza da tronista di Cerioli, è diventato sempre più forte. Per amore, Arianna ha lasciato la Liguria trasferendosi a Bologna dove la coppia ha arredato personalmente la casa in cui vive con gli amici a quattro zampe e con la piccola Allegra.

Dopo la fatidica proposta di matrimonio, il grande giorno è ormai alle porte e al matrimonio parteciperà un’altra coppia nata a Uomini e Donne e che convolerà presto a nozze ovvero Paolo Crivellin e Angela Caloisi.