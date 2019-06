Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione in crisi?/ Uomini e Donne, allarme sui social!

Cosa sta accadendo tra Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli? È allarme per una delle coppie più amate di Uomini e Donne che solo pochi mesi fa, nello studio di Canale 5, si è detta “si”. La preoccupazione dei tantissimi fan della coppia nasce di fronte ad indizi social abbastanza strani. Andrea e Arianna, in questi primi mesi insieme, sono apparsi innamorati e inseparabili. Difficile, infatti, vederli divisi per tanto tempo eppure è proprio ciò che sta accadendo nelle ultime settimane. In molti hanno notato che l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta sono da un po’ lontani e non pubblicano o condividono su Instagram scatti e video di momenti insieme. Da qui l’allarme di molti che continuano a chiedere ai diretti interessati se sia siano lasciati.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione in crisi?

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione potrebbero essere in crisi. I numerosi fan della coppia, infatti, hanno notato come, subito dopo la loro fuga romantica nel Sirolo, sia calato il gelo. Niente foto insieme, niente stories su Instagram che li vedono vicini. Anche oggi, Andrea è ad un evento al Papete Beach, a Milano Marittima, mentre Arianna è altrove, assieme ad un’amica. I sospetti che i due ragazzi stiano attraversando un momento di coppia difficile sembra confermati proprio da questa serie di indizi. Eppure, solo poco tempo fa, Arianna ed Andrea parlavano di convivenza e della voglia di stare insieme e condividere tutto. Di certo, se così fosse, i fan della coppia sapranno molto presto la verità e proprio dai diretti interessati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA