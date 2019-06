Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono lasciati?/ Un selfie rivela la verità

Rumors, pettegolezzi e gossip, spesso quando si tratta di coppie che tengono un po’ al loro privato, succede anche questo e forse Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono state vittime un po’ di questo, ma non del tutto. Nei giorni scorsi si è parlato spesso di una crisi e poi di un addio definitivo tra i due confermato dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Amedeo Venza, che proprio sui social aveva annunciato: “È finita tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. E di questa coppia mi dispiace un sacco perché sono due belle e brave persone”. In molti hanno preso di mira i profili ufficiali della coppia alla ricerca di risposte e indizi e il primo è arrivato proprio nelle storie di Arianna che ha mostrato il video del suo imminente viaggio che l’avrebbe portata proprio in quel di Bologna, molto presumibilmente da Andrea Cerioli. E’ bastato quel piccolo video per cambiare le cose visto che poi lo stesso Amedeo poi è tornato sui suoi passi parlando di una crisi che, per fortuna, è rientrata.

CRISI RIENTRATA PER ANDREA CERIOLI E ARIANNA CIRRINCIONE?

Lo stesso ex corteggiatore sui social ha poi scritto: “La quiete dopo la tempesta. Crisi superata per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. [..] Informatevi prima di parlare. Andrea e Arianna si erano lasciati da una settimana. Diciamo che sarebbe carino da parte loro se lo confermassero. Sono felice per loro che abbiano superato tutto!“. A confermare il fatto che tra i due sia tornato il sereno è stata poi la stessa Arianna che, giunta in quel di Bologna, ha subito stretto a sè il suo amato tronista pubblicando un selfie di coppia su Instagram e scrivendo: “Vieni qui. Tu per me Te lo dico sottovoce Amo te”. Tutto è bene quel che finisce bene e se Andrea Cerioli commenta il post con un cuore, Amedeo Venza invita i due a rivelare la verità ovvero che in questi giorni hanno attraversato la loro prima crisi.

