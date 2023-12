Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione svelano il nome della figlia in arrivo/ Gli ex di Uomini e Donne felici

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione presto genitori: svelato il nome della loro prima figlia

Arianna Cirrincione ed Andrea Cerioli presto diventeranno genitori. La gravidanza di Arianna sta per giungere al termine ed il due neo genitori non vedono l’ora di avere tra le braccia la loro principessina. E nelle scorse ore entusiasti e felici entrambi hanno annunciato il nome della piccola. I ex volti di Uomini e Donne che nel dating show di Maria De Filippi si sono incontrati e innamorati sono una delle coppie più solide e belle degli ultimi anni e nelle scorse ore con un post congiunto hanno rivelato che la figlia si chiamerà Allegra.

Nel dettaglio Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione con un post congiunto su Instagram hanno annunciato: “Sei e sarai la ragione della nostra vita, sperando che questo nome possa essere il miglior riassunto della tua vita… Buon Natale amore mio.” Gli ex protagonisti di Uomini e Donne stanno preparando tutto, anche i primi cambi per l’ospedale e proprio con l’etichetta per il borsone, hanno svelato come chiameranno la loro piccolina. Tale post, in realtà, ha creato un po’ di confusione sui social perché molti utenti hanno ipotizzato che la piccola fosse nata in realtà non si trattava dell’annuncio della nascita ma del nome. Infatti, la nascita è prevista per il 7 febbraio.

Arianna Cirrincione ed Andrea Cerioli diventeranno genitori di Allegra, lui: “Sarò un papà affettuoso, premuroso”

Andrea Cerioli ed Arianna Cirrincione mostrando l’etichetta del borsone per i primi cambi all’ospedale, hanno annunciato il nome della loro bambina. Il post su Instagram è stato immediatamente sommerso di messaggi di auguri e congratulazioni. Un utente ha scritto: “Sarete due genitori bravissimi” mentre qualcun altro ha aggiunto: “Questa cosa che in famiglia avrete tutte le stesse iniziali (AC+AC+AC) è meravigliosa” Mentre qualcun altra ancora ha notato una tenera coincidenza: “Semplicemente, l’immagine dell’amore.”

Andrea Cerioli, che nei giorni scorsi ha avuto problemi di salute, ed Arianna Cirrincione non vedono l’ora di diventare genitori per la prima volta ed attendono con ansia l’arrivo della cicogna. L’ex tronista di Uomini e Donne di recente sui social ha dichiarato che sarà un papà molto affettuoso, premuroso ma anche divertente e che si emoziona al solo pensiero di sapere come sarà la figlia.













