Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione/ Uomini e donne: “Sei un cialtrone ma…”

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione formano la coppia più riuscita dell’ultimo periodo a Uomini e donne? Il bolognese è stato criticato per la sua voglia di scegliere lontano dallo sfarzo e dai lustrini del prime time e della villa ma alla fine è stato meglio così. Chi ha atteso il prime time non è riuscito a dare le stesse emozioni di Andrea e Arianna che stanno vivendo il loro amore lontano dalle telecamere e dal gossip ma sempre sui social pronti a dare emozioni ai loro fan che li seguono sempre più numerosi. Nei giorni scorsi si è parlato molto di una loro possibile crisi dovuta solo all’assenza di foto di coppie e di video insieme, ma presto questo rischio potrebbe non esserci più. I due sono insieme ad Ostuni in questi giorni per qualche giorno di vacanza lontano da tutto e da tutti ma questa non è l’unica novità che li riguarda.

LA DEDICA D’AMORE DI ANDREA CERIOLI

In particolare, proprio in queste ore, Andrea Cerioli ha fatto una dolce dedica alla sua scelta postando una foto che ha ammesso di aver rubato ad Arianna Cirrincione scrivendo: “Ho questo brutto vizio di rubarle tutte io le foto belle che abbiamo… ✨mia”. Lei ha subito preso la palla al balzo dandogli del cialtrone ma poi torna a far sognare i fan rispondendo: “Infatti sei un cialtrone…. ma ti amo proprio per questo”. I fan hanno notato il loro sguardo e questo parla ancora più delle loro parole, delle dediche e degli scherzi che si fanno di continuo ma, sicuramente, lo farà di meno del loro prossimo passo insieme, la convivenza. A quanto pare i due andranno presto a vivere insieme e proprio prima delle vacanze hanno postato una foto del loro nido d’amore in costruzione. I due ci regaleranno molte soddisfazioni in futuro ma, per adesso, lasciamoci andare alle loro vacanze ad Ostuni in love..

