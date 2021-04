Andrea Cerioli/ E’ guerra con Fariba: “Continua ad esagerare!”

Andrea Cerioli sta tirando fuori la sua vera anima all’Isola dei Famosi 2021 e possiamo iniziare a pensare seriamente che sia proprio lui uno dei possibili finalisti di questa edizione se non il vincitore assoluto. Il tronista bolognese può contare sull’appoggio del pubblico, che lo ha già salvato in una nomination precedente, e adesso anche dei suoi compagni naufraghi. Andrea si sta dando da fare con il fuoco, con la pesca e con tutto quello che c’è da fare sull’Isola per tutti senza mai abbassare la guardia e affrontando i problemi di petto, quando si presentano. Andrea ha avuto molto a che fare con le questioni ‘personali’ del programma prendendosi a cuore anche situazioni non sue, la stessa Isolde Kostner lo ha notato, ma questo spesso lo ha portato a scontri e poi a dei chiarimenti che hanno rinforzato il suo status all’interno del programma. Nei giorni scorsi è finito allo scontro con Roberto Ciufoli, salvo poi chiarire e addirittura salvarlo a discapito di Fariba. Proprio con quest’ultima c’è un capitolo a parte da affrontare.

Andrea Cerioli e Fariba Tehrani allo scontro all’Isola dei Famosi 2021?

Andrea Cerioli è tornato sulla Playa Reunion all’Isola dei Famosi 2021 notando che, nonostante le eliminazioni, sembra proprio che la spiaggia continui ad essere affollata di persone che non sopporta riferendosi proprio a Fariba e Vera Gemma. Una volta la persiana sembrava essere una possibile amica per lui ma da quando è tornata l’attrice che ha messo zizzania in giro per l’isola, tutto è cambiato. Ancora una volta Cerioli sarà pronto a scaricare la persiana se dovesse salvarsi dalla nomination di questa sera, o le cose tra loro si chiariranno e miglioreranno? Il bel tronista bolognese avrà modo di dire la sua questa sera in Palapa.

