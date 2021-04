Andrea Cerioli eliminato all’Isola dei Famosi 2021?/ Scontro con Brando: “Basta*do!”

Andrea Cerioli eliminato all’Isola dei Famosi 2021?

Andrea Cerioli è passato dalle lacrime e i lamenti all’azione? Al momento sembra proprio che il bel tronista che avrebbe dovuto lasciare l’Isola dei Famosi 2021 appena messo piede in Honduras, sta tenendo duro e sta iniziando a inserirsi sia nel gruppo che nelle mansioni giornaliere facendo ben sperare i fan del programma, ma siamo sicuri che alla fine riuscirà a tirare fuori anche la sua indole da leader? Lui stesso ha ammesso di essere uno che tiene le redini di tutto ed è arrivato sull’isola definendosi un leader e, soprattutto, annunciato come un regalo per i Burinos che avevano vinto la prova e che potevano contare un maschio Alpha ma siamo sicuri che è davvero così che è andata a finire per lui? Al momento sappiamo che è in nomination e che rischia davvero grosso ma tutto ancora è in gioco e può cambiare anche se siamo sicuri che non afferrerà la possibilità di rimanere a galla a Playa Esperanza con le tre eliminate dopo le sue lamentele.

In questi giorni, però, Andrea Cerioli ha avuto modo di discutere duramente con Brando Giorgi reo di essere finito nel suo mirino all’Isola dei Famosi 2021 per via di alcune ciabatte, quelle dei naufraghi in particolare. Il tronista è reo di aver usato le ciabatte per ravvivare il fuoco durante la notte e una di quelle è caduta nel fuoco sotto l’occhio attento di Brando Giorgi. La mattina dopo però l’attore ha fatto finta di niente mettendosi a cercare la ciabatta e così Andrea Cerioli ha dato di matto convinto che l’attore facesse finta per via delle telecamere e proprio a quel punto ha dato di matto al grido di: “E allora è un bast**do, allora lo è. Non mi faccio prendere in giro e quindi se loro fanno gli str**zi, lo faccio anche io […] Le persone si stanno rivelando per quello che sono, meglio così”.

