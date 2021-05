Andrea Cerioli furioso/ Si vendicherà contro Valentina Persia?

Andrea Cerioli pronto a vendicarsi contro Valentina Persia?

Ma vogliamo davvero parlare di Andrea Cerioli che questa volta non si è concentrato sul divano o sui bicchieri mancanti bensì sulla nomination che Valentina Persia non ha fatto. Non sappiamo bene cosa importi al bolognese della mancata nomination della sua mamma virtuale ma quello che è certo è che ancora una volta ha dato di matto quando si è visto in nomination. Forse i suoi conteggi erano ben diversi e se Valentina Persia avesse fatto un altro nome lui si sarebbe salvato ma l’attrice alla fine ha deciso di optare per un altro nome forse convinta che il suo pupillo si salverà, ma se così non fosse? Inutile dire che la loro amicizia non è mai stata così in bilico e solo questa sera scopriremo quello che succederà tra loro, magari proprio dopo l’esito delle nomination.

Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea Cerioli/ Il naufrago si confida con la sagoma

Andrea Cerioli furioso all’Isola dei Famosi 2021 con le sue ‘donne’?

Non vanno bene le cose nemmeno con l’altra sua amica, Miryea Stabile rea di aver detto a Matteo Diamante che il gruppo era coeso contro di lui per nominarlo salvo poi rimangiarsi le parole accusando i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 di non capirla. A quel punto il bolognese ha preso le difese di Ignazio Moser che ha affrontato a muso duro, e non è nemmeno la prima volta, proprio il Pupo. Alla fine i tre hanno litigato di brutto e tutto per via delle nomination subito dopo la diretta della puntata scorsa, come finirà quando scopriremo l’esito delle nomination? Siamo sicuri che i due influencer si salveranno a discapito di Ciufoli ma questo non significa che le donne di Cerioli saranno perdonate alla fine.

LEGGI ANCHE:

Andrea Cerioli/ In crisi dopo la 'reunion': "Hanno preso il mio divano!", su Fariba..ARIANNA CIRRINCIONE, FIDANZATA ANDREA CERIOLI/ Sorpresa a L'Isola dei Famosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA