Andrea Cerioli/ Guerra con Vera Gemma: “Col cibo non si scherza!” (Isola dei Famosi)

Dopo una partenza in sordina, Andrea Cerioli conquista sempre più carattere ed anche il titolo di leader. E’ lui il naufrago dell’Isola dei Famosi ad essersi accaparrato l’importante titolo nel corso della precedente puntata del reality dopo aver vinto la prova leader in un testa a testa finale con Angela Melillo. Gli ultimi giorni però sono stati caratterizzati anche dai primi attriti in seguito alla nascita sull’Isola di una nuova alleanza, quella delle “Valchirie” che vede Vera Gemma, Miryea Stabile e Fariba Tehrani insieme e più che mai complici. Un nuovo gruppo che si va a costituire proprio sotto gli occhi di un infastidito Andrea Cerioli che commenta profetico: “Prevedo discussioni e contrasti”.

In un momento di confidenze con l’amica Francesca Lodo, infatti, l’ex volto di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di notare che l’approdo su Playa Reunion di Vera e Miryea sia in qualche modo l’ennesima miccia: “Saranno giorni caldi questi”, dice il bolognese, “Perchè vedo tutto questo complottino”. Nessuna sorpresa per la Lodo che si aspettava esattamente questo, vedendo nel nuovo gruppo una coalizione a sè.

ANDREA CERIOLI: È GUERRA APERTA CON VERA GEMMA

La vera “guerra” in atto però, è quella tra Andrea Cerioli e Vera Gemma e, neanche a dirlo, il motivo del contendere continua ad essere il cibo. Dopo le nuove arrivate – Vera e Miryea – accolte con entusiasmo da Fariba, a Playa Reunion è giunta anche la ricompensa vinta nella precedente puntata, ovvero il piatto di uova, patatine e würstel che le due naufraghe hanno deciso di condividere con la Tehrani e Beatrice Marchetti. L’invito è poi stato esteso con qualche titubanza anche agli altri, ma mentre Paul è stato il solo ad accettare, Awed ha rifiutato di prender parte al banchetto e così anche Andrea Cerioli. “Che schifo. Mangiano in cinque quando possono dividere con tutti”, ha tuonato il leader, “Stanno mangiando solo loro. Questo descrive a pieno le persone che sono”. E quando Fariba lo ha invitato ad unirsi, con tono seccato ha replicato: “Io passo, grazie”.

Un gesto che ha infastidito Vera Gemma, a capo delle Valchirie, la quale in confessionale ha commentato: “Io non ho capito perchè Andrea non ha accettato. Glielo devo portare io così? No! E’ scoppiata la guerra“. Cerioli, di contro, ha espresso il suo parere affrontando di petto Vera Gemma: “E’ vero che si gioca a persone e non in gruppo, è vero, ma secondo me con la fame non si scherza e ti dico che io non l’avrei fatto neppure con il mio peggior nemico di mangiargli in faccia”. I due naufraghi troveranno un punto di incontro?



