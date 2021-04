Andrea Cerioli/ Ha nostalgia di casa, piangerà di nuovo?

Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi 2021 sta pian piano prendendo possesso del suo ruolo nel programma. L’uomo alpha che avevamo visto piangere per la lontananza da casa e che, addirittura, si era detto pronto a lasciare per tornare indietro per via della mancanza di alcune comodità che pensava di trovare, sta cambiando. Andrea Cerioli sta trovando il suo perché e una mano di aiuto è arrivata proprio dall’ultima nomination che gli ha permesso di andare allo scontro con Drusilla Gucci uscendone vincitore. Questo non ha fatto altro che confermare l’interesse del pubblico nei suoi confronti e anche l’affetto dei fan che lo hanno portato alla vittoria contro un personaggio che possiamo definire interessante e forte per il suo modo di essere. Adesso per l’ex tronista bolognese è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e guardare oltre ripartendo dal confronto con Roberto Ciufoli.

Dopo la diretta di lunedì scorso in cui proprio Andrea ha ricambiato la nomination colpendo Roberto Ciufoli che è finito allo scontro al televoto con Fariba Tehrani e Valentina Persia. I due si sono ritrovati solo durante una battuta di pesca e così hanno avuto modo di parlare. In quel frangente, il bolognese ha fatto notare all’attore che sicuramente lui non ha sbagliato nel suo comportamento in generale ma ha usato toni che forse lo hanno un po’ allontanato dagli altri. Il suo modo di chiedere di cose e di comandare quasi ha creato dei dissapori e questo spiega le nomination che i naufraghi gli hanno dovuto confermare e argomentare in diretta e in faccia.

Dall’altro lato, però, Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi 2021 ha avuto modo di avvicinarsi un po’ a Fariba Tehrani che in questi giorni sta patendo un po’ il peso della nomination e che proprio con lui si è lamentata del comportamento di alcuni naufraghi a partire da Valentina Persia. Il tronista ha consigliato ‘all’amica’ di chiarire con tranquillità le cose con gli altri naufraghi ma le cose non sono andate come previsto. Cosa succederà questa sera nella nuova diretta?

