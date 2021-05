Andrea Cerioli/ In crisi dopo la ‘reunion’: “Hanno preso il mio divano!”, su Fariba..

Onda barbarica nel piccolo mondo di Andrea Cerioli che non ha preso molto bene il fatto che i due gruppi si siano riuniti nella puntata dell’Isola dei Famosi 2021. La notizia della reunion di Arrivisti e primitivi sulla stessa Playa ha messo in crisi il tronista bolognese che ha visto i suoi spazi ad un tratto invasi dai suoi vicini di casa. La prima cosa che gli hanno portato via è il posto sul divano che lui stesso aveva creato con Ignazio Moser e questo lo ha mandato letteralmente in tilt tanto da continuare a lamentarsi tutto il giorno, con tutti i suoi ex Primitivi. Il primo ad invitarlo a non esagerare è stato proprio l’amico Moser che lo ha invitato anche ad essere un po’ meno aggressivo con Fariba che è rimasta minuti interi con il braccio alzato per parlare durante la discussione delle porzioni per il riso e lui invece insinuava che avesse parlato di continuo.

ARIANNA CIRRINCIONE, FIDANZATA ANDREA CERIOLI/ Sorpresa a L'Isola dei Famosi

Andrea Cerioli contro Fariba e gli Arrivisti all’Isola dei Famosi 2021

Anche Valentina Persia ha sgridato Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi 2021 invitandolo ad essere più inclusivo perché di certo quella non è casa sua e quindi quella degli Arrivisti non è un’invasione. Il bolognese non vuole sentire ragioni. Continua ad inveire contro i nuovi arrivati tanto che arriva a chiedere a Matteo Diamante di farsi un altro falò e spostarsi la notte per le sue granchiate così chi vuole dormire in santa pace non viene disturbato da lui. Rosaria e gli altri non sono d’accordo con questa sua idea ma i colpi di testa di Cerioli non finiscono qui. Quando sull’Isola arriva una torta per il compleanno di Fariba e lei tiene per sé la fetta più grande, ecco che il bolognese da di nuovo di matto.

