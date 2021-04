“Andrea Cerioli invaghito di Elisa Isoardi”/ Rivelazione di Miryea: “Ti seguiva…”

Dopo aver perso il televoto nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2021, Elisa Isoardi ha deciso di rimanere su Playa Esperanza insieme a Miryea Stabile e Vera Gemma. Le tre naufraghe sembrano aver trovato un buona affiatamento. La sera prima di coricarsi non mancano confidenze e chiacchiere che riguardano principalmente gli ex compagni di avventura. Nei giorni scorsi Miryea Stabile, star dell’ultima edizione de “La Pupa e il Secchione e viceversa”, ha svelato a Elisa Isoardi un dettaglio riguardo Andrea Cerioli: “Secondo me Andrea si era invaghito di te perché vedevo che ti seguiva un po’. C’è un certo feeling tra voi due. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui”. L’ex tronista di Uomini e Donne è legato da tempo ad Arianna Cirrincione, conosciuta proprio nel programma di Maria De Filippi. Sull’Isola dei Famosi, Cerioli ha parlato più volte della fidanzata con cui sogna di avere un figlio: “Diventare papà è il mio più grande sogno. Io ho 31 anni, lei ne ha 26 e gliel’ho detto apertamente: quando sarà pronta, io lo accolgo a braccia aperte”.

Beppe Braida lascia l'Isola dei Famosi, Brando lo snobba!/ Gilles Rocca: "Hai fatto una cosa indegna"

Miryea Stabile: parla del comportamento degli altri naufraghi

Elisa Isoardi non ha dato troppo peso alla rivelazione di Miryea: “Mi fa ridere, è simpatico, bolognese… però no, ci mancherebbe, potrebbe essere mio figlio. Sono ancora nella fase in cui mi piacciono quelli grandi”, ha scherzato la conduttrice. Le tre donne hanno così continuato ad analizzare i comportamenti degli altri naufraghi, che al momento non sanno che dell’esistenza di Playa Esperanza e dalla possibilità per le tre eliminate di tornare in gioco. “Awed è un parac**o, Gilles è un finto perbenista, Drusilla l’ho apprezzata fin dal primo momento poi mi è scesa… la Lodo ho avuto poco tempo per passare insieme a lei”, ha detto Miryea. La ex concorrente de La Pupa e il Secchione è stata molto dura nei confronti di Angela Melillo: “Secondo me gioca nel suo ruolo di finta buona”. Vera Gemma ha spiegato alla Isoardi che il gruppo l’ha sempre temuta: “Loro non ti hanno mai voluto bene, ti temono, ti si arruffianano”. Mentre la presentatrice ha concluso: “Attenzione, è entrata la Kostner, che non è buona e cretina come la Isoardi”.

LEGGI ANCHE:

Daniela Martani: "Andrea Cerioli? Inutile e antipatico"/ Bordata alla Blasi "Stavo.."Beppe Braida lascia L'Isola dei famosi 2021/ Perchè? Gravi motivi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA